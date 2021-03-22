Kranten hard voor PSV: 'Een topclub onwaardig'

PSV slaagde er zondagmiddag ook niet in om de zestiende topper wél winnend af te sluiten. Daarmee blijft de ongekende falende reeks maar duren en is de titelstrijd zeker niet spannend meer. Sterker nog: de ploeg van Roger Schmidt moet na de pijnlijke 2-0-nederlaag alle zeilen bijzetten om de tweede plaats in handen te houden.

'De club won geen enkele van de zeven topduels dit seizoen, de achterstand op koploper Ajax bedraagt liefst 14 verliespunten en ook de tweede plek, die uitzicht geeft op de voorrondes van de Champions League, ligt in de waagschaal', geeft De Telegraaf enkele feiten bij de huidige situatie van PSV. 'Het huidige puntenaantal van 55 na 27 speelronden steekt schril af tegen de aantallen van de vijf jaar voor het door coronavirus onderbroken vorige seizoen. Toen laveerde PSV tussen de 61 en 70 punten. In Eindhoven willen ze het niet winnen van topduels niet te groot maken, maar de punten tegen concurrenten 'tellen dubbel' en de niet behaalde werken dus ook dubbel zo hard in het nadeel.'

'Al maanden faalt PSV nadrukkelijk bij de afronding. Best vreemd met erkende schutters als Zahavi, Malen en de weer fitte Gakpo, Götze en supersub Madueke in de ploeg', vindt de Volkskrant. 'Voor aanvallers geldt PSV, waar tal van specialisten rondlopen die helpen bij het verfijnen van de afronding, als een ideale opstap. Niet alleen vanwege het rijke spitsenverleden met Romario, Van Nistelrooij en Ronaldo, maar ook getuige de opbrengst van meer dan 100 miljoen euro aan transfers voor verkochte PSV-aanvallers sinds begin 2018.'

Dagblad Trouw haalt de reeks van zestien topduels zonder winst aan. 'Het lukte tegen AZ, Feyenoord of Ajax al sinds december 2018 niet meer, een topclub onwaardig. Dat is geen toeval meer, gezien ook het optreden in Alkmaar. PSV slaagt er maar niet in negentig minuten stabiel te zijn. Het mist op cruciale momenten voor de goal van de tegenstander én in de eigen verdediginig killersinstinct. AZ kon zelfs voor het eerst dit seizoen de nul houden', weet de ochtendkrant. 'Donyell Malen, Mario Götze en Cody Gakpo waren in de eerste helft oog in oog met de sterke Marco Bizot niet koelbloedig. En de andere spits, Eran Zahavi, liet zich te vaak uit de aanval terugzakken om voor het doel nog gevaarlijk te kunnen worden.'

'PSV heeft een allergie ontwikkeld voor effectiviteit', is de kop van het Algemeen Dagblad over de Eindhovenaren. 'En het maakt inmiddels weinig meer uit tegen wie ze spelen. Of het nu tegen Feyenoord is, tegen Olympiakos of tegen een degradatiekandidaat zo zwak als ADO Den Haag; te vaak loopt de ploeg vast in dezelfde patronen. (…) Kampioen worden zat er al niet meer in. En nu staat ook plek 2 op de tocht voor PSV.'