Update: 'tien Eredivisieclubs strijden met Feyenoord om Beukema'

Niet alleen Feyenoord heeft Sam Beukema in het vizier. Naast twee Eredivisionisten staat hij ook op het lijstje van clubs uit Duitsland en Italië, weten Voetbal International en De Stentor. Eerder werd al bekend dat Feyenoord doelpuntenmachine Beukema als ideale vervanger ziet van de 34-jarige Eric Botteghin, die op zoek mag naar een nieuwe club.

De 22-jarige verdediger van Go Ahead Eagles heeft zich met zeven competitiegoals in de kijker gespeeld. Naast de interesse van Feyenoord zien ook AZ en FC Utrecht heil in de komst van Beukema, die bezig is aan een ijzersterk seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De drie Eredivisie-clubs hebben zich deze week in Deventer gemeld met de vraag hoe veel Beukema moet kosten.

Volgens De Stentor is het aantal Eredivisieclubs dat zich heeft gemeld inmiddels opgelopen tot tien. Beukema gaat binnenkort zijn keuze maken tussen de clubs. Ook Championship-club Norwich City, waar Tim Krul onder contract staat, is gecharmeerd van Beukema. Eintracht Frankfurt hoopt de verdediger naar de Duitse Bundesliga te halen, terwijl Parma en Bologna Italiaanse interesse tonen.

Het huidige contract van Beukema loopt tot de zomer van 2023, waardoor Go Ahead een transfersom voor de verdediger kan verlangen. Met Go Ahead is Beukema volop in de race voor promotie naar de Eredivisie. De Deventenaren bezetten momenteel de vijfde plaats in de competitie.