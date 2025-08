Advocaat blijft nuchter: "Het is hele seizoen al erop of eronder"

Dick Advocaat zat zondag geen moment rustig op de bank. Feyenoord moest hard werken om drie punten over te houden aan de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. "Het was van beide kanten niet geweldig. Alleen de goal van Berghuis was geweldig."

Dat vertelde Advocaat na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN. Feyenoord trad in een 5-3-2-formatie aan in Utrecht, maar Advocaat besloot al snel om zijn systeem om te gooien. "We hadden het er van tevoren over gehad. Als het niet zou lopen, dan zouden we doordraaien. Iedereen wist ervan", aldus de trainer.

"Het was een rommelige wedstrijd. Utrecht-uit is altijd heel vervelend. Het was voor beide teams een must-win. Dan zie je dat er druk op staat. Ik heb in de rust gezegd: wij helpen ze in de wedstrijd door verkeerde passes te geven. Heeft dat met spanning te maken? Dat is moeilijk aan te geven", vervolgde de trainer.

Luis Sinisterra keerde terug in de selectie, maar nam in eerste instantie plaats op de bank. "Als hij fit is, hoort hij natuurlijk gewoon in de basis te staan. Maar we konden hem maar 30 à 40 minuten gebruiken. Je ziet dat hij nog niet helemaal de fitheid heeft die hij wel moet hebben", zei Advocaat, die over twee weken de jacht op Europees voetbal vervolgt met een cruciale wedstrijd tegen directe concurrent Vitesse. "Het is het hele seizoen al erop of eronder, dus we gaan door."