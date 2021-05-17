'AC Milan hoort flinke vraagprijs van Feyenoord voor Senesi'

AC Milan heeft zich volgens Feyenoord Transfermarkt officieel bij het management van gemeld. De Italiaanse topclub hoopt de Argentijnse verdediger komende zomer op te pikken bij Feyenoord, maar dient daarvoor wel diep in de buidel te tasten. Feyenoord hoopt forse winst te maken op de linksbenige verdediger.

Volgens La Gazzetta Dello Sport moet Milan een bedrag tussen de vijftien en achttien miljoen euro ophoesten om Senesi los te weken bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben een uitstekende onderhandelingspositie: de 24-jarige verdediger ligt namelijk nog vast tot de zomer van 2023. Feyenoord moet Senesi echter wel verkopen, om te voorkomen dat hij transfervrij vertrekt uit de Kuip.

Feyenoord zou met een transfer van rond de vijftien miljoen euro veel winst maken op Senesi. De Argentijn werd in 2019 opgepikt bij San Lorenzo, dat zes miljoen euro ontving voor de transfer. Rond zijn debuut waren er nog twijfels, maar inmiddels heeft Senesi een vaste basisplaats in Rotterdam-Zuid. Een transfer naar Milan moet hem het laatste zetje richting de Argentijnse nationale ploeg geven.

Met Feyenoord beleefde Senesi een teleurstellend seizoen. De kwartfinale van de KNVB beker was het eindstation, terwijl het Eredivisieseizoen strandde op de vijfde plaats. Daardoor is Feyenoord veroordeeld tot deelname aan de play-offs. Komende woensdag wacht de ontmoeting met stadsgenoot Sparta.