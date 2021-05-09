Live voetbal

Gezin Zahavi slachtoffer van gewapende overval op woning

Remco
9 mei 2021, 17:40   Bijgewerkt: 19:44

Triest nieuws over Eran Zahavi. De aanvaller van PSV was met de selectie op weg naar de uitwedstrijd tegen Willem II, toen te horen kreeg dat er bij zijn woning in Buitenveldert een gewapende overval heeft plaatsgevonden. Zijn vrouw en kinderen zijn bedreigd met vuurwapens, zo melden Israëlische media en Het Parool.

PSV maakte al wel bekend dat Zahavi op het laatste moment uit de selectie was gevallen vanwege privé-omstandigheden. Die lijken dus zeer ernstig en vervelend te zijn. Ook De Telegraaf en Voetbal International hebben gemeld dat er is ingebroken in de woning van de spits van PSV. Twee overvallers zouden zondag het huis zijn binnengedrongen. Eén van hen deed zich voor als pakketbezorger en wist op die manier binnen te komen. De vrouw van de speler en zijn kinderen werden bedreigd met vuurwapens en werden vastgebonden. Volgens Het Parool is een van de kinderen geslagen en is het haar van de vrouw van Zahavi afgeknipt.

Zahavi was op dat moment op pad met de selectie van PSV voor het uitduel met Willem II dat zondag plaatsvond. Toen hij het nieuws te horen kreeg, vertrok de spits echter direct terug naar zijn vrouw en kinderen. Er werden door de politie, die om 16.00 uur melding kreeg van een overval, veel agenten ingezet en ook werd er gebruik gemaakt van een politiehelikopter in de jacht op de daders.

De politie doet onderzoek en wacht een eventuele aangifte af. "Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De politie is nu aanwezig. Er zijn geen verdachten aangehouden. Mogelijk deed de verdachte zich voor als pakketbezorger", zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

Willem II - PSV

Willem II
0 - 2
PSV
Gespeeld op 9 mei 2021
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2020/2021

Meer info

Eran Zahavi

Eran Zahavi
Leeftijd: 38 jaar (25 jul. 1987)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Maccabi TA
35
20
2022/2023
Maccabi TA
32
20
2021/2022
PSV
25
11
2020/2021
PSV
25
11

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7

Complete Stand

