Idrissi neemt afscheid: "Trots deel uit te maken van dit seizoen"

Oussama Idrissi heeft definitief afscheid genomen van Ajax. De buitenspeler werd afgelopen halfjaar gehuurd van Sevilla als vervanger van de vertrokken Quincy Promes, maar kwam in Amsterdam nauwelijks aan spelen toe. Toch gaf Idrissi aan trots te zijn dat hij betrokken was bij het successeizoen dat de club achter de rug heeft.

Idrissi nam donderdag officieel afscheid via zijn eigen Instagram- en Twitter-kanaal. 'Ik wil Ajax, mijn ploeggenoten, de staf en de fans bedanken voor hun steun', schreef hij. 'Ik ben trots dat ik onderdeel uit mocht maken van dit succesvolle seizoen. Until we meet again.'

Hoewel Idrissi maar weinig aan spelen toekwam (dertien invalbeurten, één basisplaats), benadrukte clubwatcher Mike Verweij dat hij wel degelijk zijn bijdrage had. 'Weinig gespeeld, maar door Ten Hag en medespelers geprezen om inzet op trainingen, kwaliteiten en rol in de groep. Zijn rol was groter dan het van de buitenkant leek', verzekerde de journalist van De Telegraaf.

Hoe de toekomst van Idrissi er na komende zomer uitziet, zal moeten blijken. De 25-jarige aanvaller heeft bij Sevilla nog een contract tot 2025, maar kwam ook daar weinig aan spelen toe. Idrissi speelde in de Eredivisie voor achtereenvolgens FC Groningen en AZ, nadat hij was opgeleid door Feyenoord.