Trainerscarrousel in Serie A: Lazio meldt nieuws met sigaretemoji

Remco
9 juni 2021, 18:40

De trainerscarrousel draait op volle toeren in de Serie A, waar ook Lazio een nieuwe trainer heeft gevonden. De ploeg uit Roma gaat een samenwerking aan met Maurizio Sarri, die voor twee jaar heeft getekend bij de Italiaanse topclub.

De 62-jarige trainer staat bekend als een fervent kettingroker. Lazio slingerde woensdag een emoticon van een sigaret de wereld in om alvast vooruit te lopen op de komst van Sarri. Enkele uren later kwam de officiële bevestiging met het nieuws dat Sarri voor twee jaar getekend heeft in Rome. Hij is de opvolger van Simone Inzaghi die naar Internazionale is vertrokken.

Sarri zat zonder club nadat hij vorig jaar werd ontslagen bij Juventus na een teleurstellende Champions League-campagne. Het is nu aan de voormalig succestrainer van Napoli om Lazio terug te brengen naar de top. Afgelopen seizoen eindigde de club van Wesley Hoedt en Djavan Anderson enigszins teleurstellend op de zesde plek. Dat was ondermaats, zeker omdat Lazio lange tijd op koers lag voor een Champions League-ticket. Uiteindelijk moest er dus genoegen genomen worden met de Europa League.

De 62-jarige Sarri krijgt nu als belangrijkste taak mee om Lazio terug te brengen in het miljardenbal. Sarri traint al zijn hele carrière in Italië, met uitzondering van een korte periode bij Chelsea.

