Fraser over kans Oranje: "Ik denk niet in kleur, afkomst of gender"

Henk Fraser treedt toe tot de nieuwe trainersstaf van het Nederlands elftal. De huidige trainer van Sparta blijft zijn werk in Rotterdam combineren met een klus bij de KNVB, waar Louis van Gaal binnenkort zal worden gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Fraser completeert de staf, die verder gaat bestaan uit keeperstrainer Fras Hoek en andere assistent Danny Blind.

Fraser is dolblij met de kans die hij onder Louis van Gaal gaat krijgen. "Iedereen zou het een eer vinden bij het Nederlands elftal aan de slag te gaan en dat geldt voor mij ook", vertelt de coach aan De Telegraaf. "Als iemand als Van Gaal je vraagt, heeft dat ook impact op andere mensen, merk ik. Maar het verandert niets over het inzicht wat mezelf betreft. Ik wil niet arrogant klinken, maar mezelf ook niet naar beneden halen. Ondertussen denk ik wel iets te hebben opgebouwd binnen het Nederlandse voetbal."

Bij de aanstelling van Fraser wordt door diverse mensen gedacht dat het te maken heeft met zijn kleur. "Ik denk niet in kleur, afkomst, geloof of gender", aldus de coach van Sparta. "Dat klinkt misschien idealistisch, maar het speelt gewoon niet in mijn leven. Ik wil ook totaal geen deelgenoot zijn van dat soort discussies, omdat het niet in mijn leven past. Van mij mag niemand uitgesloten worden. Nu ook. Ondanks alle goedbedoelde meningen en adviezen: ik doe iets als ik voor mezelf vind dat ik het moet doen."

Fraser maakte de afgelopen seizoenen veel indruk als trainer bij Sparta. Eerder werkte de voormalig verdediger van onder meer Feyenoord al succesvol bij ADO Den Haag en Vitesse.