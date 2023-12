Schmidt moet nog besluit nemen over captain PSV

Roger Schmidt neemt volgende week een besluit over het aanvoerdersschap van PSV. Denzel Dumfries had de band om zijn arm, maar hij geniet nog van een vakantie en lijkt bovendien deze zomer te vertrekken uit Eindhoven. is een gegadigde hem op te volgen.

Van Ginkel was gisteravond (woensdag) in de gewonnen oefenwedstrijd tegen PAOK (1-0) ook de captain van PSV. "Marco deed het goed vandaag", citeert het Eindhovens Dagblad trainer Schmidt. "Hij is het type dat een aanvoerder kan zijn. Maar een definitieve beslissing is er nog niet. Volgende week kijken we hoe we het invullen."

Daarnaast lijkt Van Ginkel op het Eindhovense middenveld de voorkeur te krijgen boven Davy Pröpper en vormt hij een koppeltje met balafpakker Ibrahim Sangaré. Schmidt sluit niet uit dat Van Ginkel en Pröpper ook beide spelen. "Natuurlijk kunnen zij samenspelen", aldus de Duitse oefenmeester. "Je hebt altijd een goede balans nodig op die posities. Spelers als Marco en Davy hebben veel ervaring en kunnen ons ook wat balans geven. Met Ibrahim en Pablo (Rosario, red.) hebben we alleen meerdere en goede opties voor die cruciale posities. Daar ben ik blij om."

Voor PSV was het oefenduel met PAOK de laatste test in aanloop naar het treffen met Galatasaray in de voorronde van de Champions League. "Dat we er klaar voor zullen zijn? We zullen klaar móéten zijn. Volgende week zijn we in totaal drieënhalve week onderweg, anders dan de zes weken die je normaal gesproken in de voorbereiding hebt. Maar die situatie is voor alle teams die Europese voorrondes spelen hetzelfde. We proberen met dezelfde spirit en intensiteit te spelen als tegen PAOK", aldus Schmidt.