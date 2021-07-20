Live voetbal

'Toptransfer Ronaldo komt deze zomer niet meer van de grond'

0 reacties
Photo of Vincent Houttuin Vincent Houttuin
20 juli 2021, 23:55

Het heeft er alle schijn van dat Cristiano Ronaldo ook komend seizoen het shirt van Juventus om de schouders draagt. De 36-jarige Portugese aanvaller werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een overgang naar Paris Saint-Germain, maar L'Equipe gaat er vanuit dat de toptransfer deze zomer niet meer van de grond komt.

Het is nog maar twee maanden geleden dat Ronaldo hintte op een vertrek bij Juventus. De topscorer van het EK gaf aan al zijn doelen in Turijn te hebben behaald, waaruit werd afgeleid dat hij een nieuw avontuur wilde aangaan. Wellicht aasde Ronaldo ook daadwerkelijk op een vertrek bij Juventus, maar er zijn maar weinig clubs die zich zijn komst kunnen veroorloven.

PSG is een van de weinige clubs die het geld heeft om een speler als Ronaldo in te lijven, maar echt concreet zijn de Parijzenaars nooit geworden. Volgens bovengenoemde Franse sportkrant was de komst van Ronaldo alleen realistisch geweest als Kylian Mbappé zou zijn vertrokken. De pijlsnelle aanvaller wordt al langere tijd gelinkt aan een transfer naar Real Madrid, maar de club uit de Spaanse hoofdstad zal deze transferwindow niet tot actie overgaan.

Al met al ziet het er niet naar uit dat Ronaldo deze zomer nog van club gaat wisselen. De aanvaller geniet op dit moment van zijn laatste dagen van zijn vakantie en meldt zich vermoedelijk komende zondag bij Juventus. In Turijn beschikt hij over een verbintenis die nog één jaar doorloopt. Nu Ronaldo bij Juventus lijkt te blijven, wordt er voorzichtig ook gespeculeerd over een verlenging van het contract tot medio 2023.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Cody Gakpo van Liverpool

Moet Gakpo vrezen? 'Liverpool richt pijlen op Bradley Barcola (PSG)'

  • Gisteren, 15:09
  • Gisteren, 15:09
Feyenoord-speler Quinten Timber

‘Juventus volgt situatie Timber op de voet’

  • wo 17 december, 15:12
  • 17 dec. 15:12
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo krijgt rol in populaire filmreeks Fast & Furious

  • za 13 december, 14:07
  • 13 dec. 14:07
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 40 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
9
10
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
3
Napoli
15
9
31
4
Roma
16
7
30
5
Juventus
16
6
29
6
Bologna
15
10
25
7
Como
15
7
24

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel