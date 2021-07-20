'Toptransfer Ronaldo komt deze zomer niet meer van de grond'

Het heeft er alle schijn van dat ook komend seizoen het shirt van Juventus om de schouders draagt. De 36-jarige Portugese aanvaller werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een overgang naar Paris Saint-Germain, maar L'Equipe gaat er vanuit dat de toptransfer deze zomer niet meer van de grond komt.

Het is nog maar twee maanden geleden dat Ronaldo hintte op een vertrek bij Juventus. De topscorer van het EK gaf aan al zijn doelen in Turijn te hebben behaald, waaruit werd afgeleid dat hij een nieuw avontuur wilde aangaan. Wellicht aasde Ronaldo ook daadwerkelijk op een vertrek bij Juventus, maar er zijn maar weinig clubs die zich zijn komst kunnen veroorloven.

PSG is een van de weinige clubs die het geld heeft om een speler als Ronaldo in te lijven, maar echt concreet zijn de Parijzenaars nooit geworden. Volgens bovengenoemde Franse sportkrant was de komst van Ronaldo alleen realistisch geweest als Kylian Mbappé zou zijn vertrokken. De pijlsnelle aanvaller wordt al langere tijd gelinkt aan een transfer naar Real Madrid, maar de club uit de Spaanse hoofdstad zal deze transferwindow niet tot actie overgaan.

Al met al ziet het er niet naar uit dat Ronaldo deze zomer nog van club gaat wisselen. De aanvaller geniet op dit moment van zijn laatste dagen van zijn vakantie en meldt zich vermoedelijk komende zondag bij Juventus. In Turijn beschikt hij over een verbintenis die nog één jaar doorloopt. Nu Ronaldo bij Juventus lijkt te blijven, wordt er voorzichtig ook gespeculeerd over een verlenging van het contract tot medio 2023.