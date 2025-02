'Tottenham wijst ex-Ajacieden de deur tijdens grote schoonmaak'

Tottenham Hotspur gaat deze zomer flinke veranderingen doorvoeren in de selectie. De grootmacht uit Londen hoopt weer eens een belangrijke rol te spelen in de Premier League en heeft daar zes spelers in ieder geval niet bij nodig. Ook en mogen vertrekken.

Volgens het Engelse medium The Athletic wil Tottenham graag nieuwelingen naar het Tottenham Hotspur Stadium halen. Dan zullen er echter ook spelers van de loonlijst geschrapt moeten worden. Naast Sánchez en Alderweireld zijn Serge Aurier, Moussa Sissoko, Lucas Moura en Eric Lamela niet langer nodig in Londen.

De 32-jarige Alderweireld wil zelf ook graag vertrekken bij The Spurs, die ook nog in hun maag zitten met doelman Hugo Lloris en spits Harry Kane. Lloris ligt namelijk nog een jaar vast en dus moet er gesproken worden over een eventueel nieuw contract. Ook Kane heeft zijn zinnen gezet op een vertrek en wordt gelinkt aan onder meer Manchester City.

Tottenham zal dus spelers moeten verkopen om de nieuwe manager Nuno Espírito Santo van aanwinsten te kunnen voorzien. Inmiddels draait de geruchtenmolen ook bij Tottenham op volle toeren. Zo worden onder meer Takehiro Tomiyasu (Bologna), Jules Koundé (Sevilla), Milian Skriniar (Internazionale) en Jannik Vestergaard (Southampton) genoemd.