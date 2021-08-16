Live voetbal

De Boer verdedigt emotionele Messi: "Hij maakt geen theater"

Remco
16 augustus 2021, 08:23

Ronald de Boer is het totaal niet eens met de kritiek op Lionel Messi. De Argentijn maakte afgelopen week de stap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain en was daar bijzonder emotioneel onder. Volgens de analist en ex-speler van Barcelona was daar helemaal geen theater bij.

Messi kreeg afgelopen week behoorlijk wat kritiek te verwerken. De aanvaller brak tijdens zijn afscheid bij Barcelona, maar werd een dag later al op grootschalige wijze gepresenteerd bij PSG. "Hij heeft daar alles meegemaakt", vertelde De Boer bij Rondo van Ziggo Sport. "Dat doet dan toch wat met je? Hij staat daar natuurlijk geen theater te maken. Maar het leven gaat door. Sommige mensen roepen dan over krokodillentranen."

"Die mensen hebben echt geen gevoel", voegde Jan van Halst toe aan De Boer, die ook bijval kreeg van Ruud Gullit. "Het is natuurlijk logisch. Op het moment dat je de beslissing neemt, is het nog onwerkelijk. Maar als je bij de persconferentie staat en alles is definitief, dan snap ik wel dat je breekt", aldus Gullit. "Hij zag ook nog eens al zijn collega's in de zaal zitten", opperde De Boer nog.

De 34-jarige Messi speelde sinds 2000 bij Barcelona en maakte in 2004 zijn debuut in de hoofdmacht. Daarna volgde een zeer succesvolle periode, maar de Catalanen konden zijn aflopende contract door financiële problemen niet verlengen. Daarom koos Messi voor een avontuur bij PSG, dat hem voor twee seizoenen wist vast te leggen.

