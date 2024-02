Bom ontploft: ADO moet serieus vrezen voor bestaan

ADO Den Haag moet serieus vrezen voor het voortbestaan van de club. ADO staat al maandenlang te koop en er is inmiddels een akkoord bereikt over een deal met de groep Lentze/Jol, maar alleen als de club zelf in staat is om het stadion over te nemen. Dat blijkt niet het geval, waardoor er een harde deadline is gesteld.

'Dit is een nieuwe en bovendien complexe vraag die uitzoekwerk- en tijd vraagt', schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de club, die in handen is van Voetbal International. Vandaag (vrijdag) vervalt de tweede termijn van de KNVB voor een garantstelling van vijf miljoen euro. Als dat niet lukt, krijgt de club waarschijnlijk opnieuw een puntenstraf.

De groep Lentze-Jol trekt bovendien vandaag om 16.00 uur het bod in. De club kan alleen akkoord gaan als de gemeente groen licht geeft, maar daarvoor heeft het langer de tijd nodig. De situatie waarin er geen potentiële koper is, een puntenaftrek en de bedreiging van het voortbestaan liggen inmiddels op de loer.

Want als ADO voor oktober niet een garantstelling van vijf miljoen euro kan overleggen, verliest de club haar proflicentie. Daarover beslist de KNVB uiteindelijk.