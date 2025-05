Turken zetten bondscoach op straat na blamage tegen Oranje

Senol Günes is niet langer de bondscoach van de nationale ploeg van Turkije. Dat heeft de Turkse voetbalbond (TFF) vrijdagmiddag bekendgemaakt. De beschamende 6-1 nederlaag op bezoek bij het Nederlands elftal was de druppel en dus kan de ervaren trainer op zoek naar een nieuwe uitdaging.

De TFF laat in een statement weten dat beide partijen na een overleg hebben besloten om de samenwerking te stoppen. Na de zeperd op bezoek in de Johan Cruijff ArenA staat Turkije op de derde in groep G. Als de Turken het WK van 2022 in Qatar nog willen bereiken zal het een gat van twee punten moeten goedmaken op Nederland of Noorwegen.

Bij de cruciale wedstrijden tegen Noorwegen (thuis), Letland (uit), Gibraltar (thuis) en Montenegro (uit) zal Günes dus niet meer voor de groep staan. Voor Günes komt er een einde aan zijn tweede periode als bondscoach. Eerder was hij tussen 2000 en 2004 al eindverantwoordelijk en leidde hij Turkije naar de derde plaats op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea.

De 69-jarige oefenmeester stond sinds 2019 voor de groep bij Ay-Yildizlilar. Daarnaast was hij actief bij bekende Turkse clubs als Trabzonspor, Besiktas, Bursaspor en Antalyaspor. Zijn enige avontuur buiten Turkije beleefde Günes tussen 2007 en 2009. Toen was hij even actief bij het Zuid-Koreaanse FC Seoul.