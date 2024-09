Yildirim ziet opvolger niet rondlopen: "Misschien ooit Ünüvar"

acht de kans klein dat hij snel een opvolger krijgt in Oranje. De voormalig aanvaller is nog altijd de enige speler van Turkse afkomst die in het Nederlands elftal heeft gespeeld. Op 9 februari 2005, in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland (0-0), speelde de inmiddels 39-jarige Yildirim zijn enige interland.

Zijn opvolger ziet Yildirim zo gauw niet rondlopen op de Nederlandse velden. "Misschien ooit , maar die moet eerst maar eens zien door te breken bij Ajax. Er zijn sowieso heel weinig Turkse voetballers in Nederland, die ervoor in aanmerking zouden komen. Het is opmerkelijk dat er 450.000 Turken in Nederland wonen en dat je zo weinig Turkse voetballers in de Eredivisie hebt. Het verschil met de Marokkanen is erg groot, terwijl er in het jeugdvoetbal wel veel Turkse talenten zijn. Je zou denken dat het een mentale kwestie is, dat er zo weinig doorstoten naar de top", zegt hij in De Telegraaf.

De huidige Turkse selectie herbergt met Orkun Kökcü en Halil Dervisoglu twee spelers die in Nederland zijn opgeleid. Deniz Türüc, die deze interlandperiode niet is opgeroepen, koos ook voor een interlandloopbaan bij Turkije. "Ik heb nog wel jeugdinterlands gespeeld voor Nederland, maar van huis uit is de liefde voor Turkije groot. We houden van ons volkslied, dat geeft ons kippenvel. Van kinds af aan is het een droom geweest om voor Turkije te spelen. Het is een prachtig land en ik ben blij, dat ik het mag vertegenwoordigen", zegt de speler van Istanbul Basaksehir.

Hoewel Yildirim in het verleden uitkwam voor Oranje, juicht hij dinsdagavond voor Turkije. "Turkije is een beetje een rare ploeg. Ze zijn perfect begonnen aan de kwalificatie met de thuiszege tegen Nederland en de uitzege op Noorwegen en dan geven ze tegen Letland en Montenegro de zege uit handen. Het is wel een ploeg, die zich kan opladen om tegen een topland boven zichzelf uit te stijgen. Nederland heeft op vrijwel elke positie een betere speler staan, maar als Turkije als team speelt, dan hebben ze zeker kans. Een gelijkspel zou al een goed resultaat zijn, want daarmee houdt Turkije de kansen om eerste in de groep te worden in eigen hand."