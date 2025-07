Koeman zet Agüero voor het eerst in Barcelona-basis

De opstelling van FC Barcelona voor de ontmoeting met Rayo Vallecano is bekend. Ten opzichte van de verloren topper tegen Real Madrid (1-2) heeft Ronald Koeman, al dan niet noodgedwongen, vier wijzigingen doorgevoerd.

Koeman kan tegen Rayo Vallecano geen beroep doen op onder meer Frenkie de Jong (spierblessure), Ansu Fati (knieklachten) en Pedri (spierblessure). Daardoor krijgen anderen woensdagavond de kans om zich te laten zien. Nieuw in de basis zijn Sergi Roberto, Nico González, Coutinho en Sergio Agüero.

Voor Agüero is het zijn eerste basisplaats bij Barcelona. De Argentijnse aanvaller kwam als invaller al drie keer aan de bak. Afgelopen weekend tegen Real Madrid maakte hij diep in blessuretijd zijn eerste officiële doelpunt in het Barça-shirt. Woensdagavond vormt hij samen met Memphis Depay en Coutinho de aanval van de Catalanen.

Koeman kan na de nederlaag in El Clásico wel een goed resultaat gebruiken. Barcelona bezet voorafgaand aan de wedstrijd tegen Rayo Vallecano slechts de negende plaats. Bij winst klimmen de Catalanen enkele plekken op de ranglijst.