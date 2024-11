Missie geslaagd: Oranje grijpt WK-ticket in moeizame wedstrijd

Het Nederlands elftal kan de koffers gaan pakken voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal won dinsdagavond met 2-0 van directe concurrent Noorwegen en hield de eerste plek in groep G zo in handen. De Noren eindigen als derde en zijn niet van de partij op het hoofdtoernooi.

Vooraf was de vraag vooral welke doelman door Van Gaal onder de lat zou worden geposteerd. Justin Bijlow haakte namelijk af met een liesblessure en werd uiteindelijk vervangen door routinier Jasper Cillessen. De eveneens geblesseerde Stefan de Vrij zag zijn plekje worden ingenomen door Matthijs de Ligt. Donyell Malen moest na een matige prestatie tegen Montenegro genoegen nemen met een plekje op de bank. Steven Bergwijn profiteerde daarvan en mocht de wedstrijd vanaf het eerste fluitsignaal meemaken.

De Noren traden op hun beurt aan zonder de geblesseerde Erling Haaland, die in de voorhoede zeker gemist werd. De bezoekers slaagden er in de eerste helft niet een keer in om Cillessen serieus aan het werk te zetten. Zijn collega Ørjan Nyland moest aan de overkant wel aan de bak. Oranje zocht namelijk fanatiek de aanval en was vooral via Memphis gevaarlijk. De topschutter had zijn vizier in de eerste helft echter niet op scherp staan. De spits van FC Barcelona kreeg genoeg mogelijkheden, maar vond Nyland steeds op zijn weg.

Binnen het kwartier moest de Noorse goalie al twee keer handelend optreden. Eerst beproefde Memphis zijn geluk met een kopbal en even later probeerde hij Nyland met een hakbal te verschalken. Daarna was het tijd voor anderen om gevaar te stichten. Een kopbal Van Georginio Wijnaldum miste kracht en een schuiver van Arnaut Danjuma ging een meter naast. Mempis kreeg vervolgens nog twee kansen om de score te openen. Dit keer kopte hij van dichtbij in de handen van Nyland en was ook een volley een prooi voor de sluitpost van de bezoekers.

Na de thee was de eerste kans voor de Noren. Invaller Kristian Thorstvedt zette Denzel Dumfries van zich af, maar pegelde de bal hard over. Aan de andere kant kreeg Nyland een hele tijd niets te doen. Pas na ruim 65 minuten spelen knalde Danjuma hoog over het Noorse doel. Ook de ongelukkige Memphis liet zijn gezicht weer zien. Hij schoot in eerste instantie op een Noorse voet en knalde vervolgens ruim naast. De 1-0 voor Oranje kwam er echter alsnog. In de slotfase maakte Bergwijn met een harde knal een einde aan alle onzekerheid.

Daarmee was de koek nog niet op. Een razendsnelle counter belandde via uitblinker Bergwijn bij Memphis, die de bal in het lege doel schoof: 2-0. Door de overwinning gaat Oranje als groepswinnaar naar het WK. Turkije volgt als nummer twee en mag via de play-offs nog proberen een ticket te bemachtigen. Noorwegen zien we niet terug in Qatar. De loting voor het WK vindt plaats op 1 april 2022. Vervolgens wordt de openingswedstrijd van het toernooi plaats op 21 november 2022 en staat de finale gepland voor 18 december 2022.