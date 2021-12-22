Live voetbal 1

Inter dankt ongekende scoringsdrift Dumfries, Karsdorp remiseert

Inter dankt ongekende scoringsdrift Dumfries, Karsdorp remiseert
0 reacties
Remco
22 december 2021, 20:26

Denzel Dumfries overtuigt steeds meer Italianen van zijn enorme kwaliteiten. In een lastige thuiswedstrijd tegen Torino won Inter met slechts 1-0 door een treffer van de Nederlander. Daarmee maakt de rechtback alweer zijn derde doelpunt deze maand, waardoor Inter met een ruime voorsprong op nummer twee Napoli de winterstop ingaat.

Net als Dumfries stond ook Stefan de Vrij in de basis bij de koploper. Vorige week was Dumfries al belangrijk bij Inter door via de onderkant van de lat de tweede treffer te maken en nu was hij wederom na een halfuur spelen trefzeker. Na een prima individuele actie legde Edin Dzeko de bal breed en na een intelligent overstapje van Marcelo Brozovic kwam de bal voor de voeten van Dumfries terecht.

Hij schoof de bal overtuigend in de verre hoek, waarna er ook niet meer gescoord werd. Aan beide kanten vielen nog wel enkele serieuze mogelijkheden te noteren, maar de drie punten bleven in Milaan. Zo is het gat tussen Inter en Napoli inmiddels zeven punten, maar Napoli speelt later woensdagavond nog tegen Spezia, waardoor het het gat nog kan verkleinen.

AS Roma verspeelt punten

Er kwam echter nog een Nederlandse back in actie op de Italiaanse velden. Rick Karsdorp speelde met AS Roma thuis tegen Sampdoria. Daar kwam het echter niet verder dan 1-1. Een dik kwartier voor tijd kwam het nog wel op voorsprong door een goal van invaller Eldor Shomurodov, maar Manolo Gabbiadini maakte al snel weer gelijk. Daardoor verliest José Mourinho kostbare punten in de strijd om de Champions League-plekken. Roma staat nu zes punten achter op plek vier, de plek die recht geeft op Champions League.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax Inter Taylor Klaassen

Vinger op zere plek van Ajax gelegd: 'Maak hem kapot'

  • do 18 september, 18:26
  • 18 sep. 18:26
Inter scoort uit een corner tegen Ajax in de Champions League

Geen toeval dat corners Ajax de das omdeden tegen Inter? 'Dat deden ze vorig seizoen wél'

  • do 18 september, 16:03
  • 18 sep. 16:03
Kasper Dolberg van Ajax

Nederlandse pers zegt hetzelfde over rentree Kasper Dolberg bij Ajax

  • do 18 september, 12:00
  • 18 sep. 12:00
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 29 jaar (18 apr. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
3
1
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
9
Como
3
1
4
10
Torino
3
-4
4
11
Inter
3
3
3
12
Lazio
3
1
3
13
Bologna
3
-1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel