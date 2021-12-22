Inter dankt ongekende scoringsdrift Dumfries, Karsdorp remiseert

overtuigt steeds meer Italianen van zijn enorme kwaliteiten. In een lastige thuiswedstrijd tegen Torino won Inter met slechts 1-0 door een treffer van de Nederlander. Daarmee maakt de rechtback alweer zijn derde doelpunt deze maand, waardoor Inter met een ruime voorsprong op nummer twee Napoli de winterstop ingaat.

Net als Dumfries stond ook Stefan de Vrij in de basis bij de koploper. Vorige week was Dumfries al belangrijk bij Inter door via de onderkant van de lat de tweede treffer te maken en nu was hij wederom na een halfuur spelen trefzeker. Na een prima individuele actie legde Edin Dzeko de bal breed en na een intelligent overstapje van Marcelo Brozovic kwam de bal voor de voeten van Dumfries terecht.

Hij schoof de bal overtuigend in de verre hoek, waarna er ook niet meer gescoord werd. Aan beide kanten vielen nog wel enkele serieuze mogelijkheden te noteren, maar de drie punten bleven in Milaan. Zo is het gat tussen Inter en Napoli inmiddels zeven punten, maar Napoli speelt later woensdagavond nog tegen Spezia, waardoor het het gat nog kan verkleinen.

AS Roma verspeelt punten

Er kwam echter nog een Nederlandse back in actie op de Italiaanse velden. speelde met AS Roma thuis tegen Sampdoria. Daar kwam het echter niet verder dan 1-1. Een dik kwartier voor tijd kwam het nog wel op voorsprong door een goal van invaller Eldor Shomurodov, maar Manolo Gabbiadini maakte al snel weer gelijk. Daardoor verliest José Mourinho kostbare punten in de strijd om de Champions League-plekken. Roma staat nu zes punten achter op plek vier, de plek die recht geeft op Champions League.