Eriksen krijgt basisplaats bij Brentford; volop Nederlanders in PL

Negen maanden na zijn hartaanval tijdens het EK voetbal heeft een basisplaats bij Brentford, dat zaterdagmiddag om 16.00 uur op bezoek gaat bij het Norwich City van . De Deense middenvelder maakte vorige week al zijn debuut als invaller, maar is met zijn basisplaats definitief terug in de top.

Daarmee bewijst de middenvelder het ongelijk van Ajax, dat beweerde dat de in 2017 door een hartaanval getroffen Abdelhak Nouri nooit meer een hoog niveau had kunnen aantikken. 'Eén van de punten die Ajax betoogt is dat zelfs als Nouri goed behandeld zou zijn op het veld, dat hij nooit in de Champions League had kunnen spelen en nooit meer zijn oude niveau zou halen', vertelde Mike Verweij van De Telegraaf daar eerder over.

Bij Eriksen werd wél adequaat ingegrepen, waardoor ernstige schade aan zijn hersenen werd voorkomen en hij in de sterkste competitie ter wereld zijn rentree kan maken. Bij de Londense formatie staat Eriksen geposteerd als middenvelder. De Deen speelde in het verleden jarenlang bij Tottenham Hotspur.

De Nederlandse inbreng in de Premier League blijft niet beperkt tot Norwich-doelman Krul. Zo hoopt met Burnley op een stunt tegen het Chelsea van bankzitter Hakim Ziyech, terwijl Joël Veltman (Brighton) een basisplaats heeft tegen Newcastle United. Ki-Jana Hoever treedt met Wolverhampton Wanderers aan tegen Crystal Palace. Later op de zaterdag komt Virgil van Dijk nog in actie met Liverpool.