Feyenoord wil doorgebroken tweetal belonen met nieuw contract

Feyenoord hoopt de contracten van de talentvolle (18) en (18) te verlengen. Het tweetaal maakt sinds dit seizoen onder Arne Slot onderdeel uit van de A-selectie van de Rotterdammers en krijgt daarvoor een gepaste beloning. Bovendien willen de Rotterdammers op die manier het duo aan zich binden voor de toekomst.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl lonken er langdurige verbintenissen voor de rechtsback en middenvelder. Benita, die vooral aan de rechterkant uit de voeten kan en tweemaal speelde in de hoofdmacht van Feyenoord – beide duels waren in de Conference League –, heeft een aflopend contract in 2023. Controleur Hartjes deed even zo vaak mee en staat eveneens tot volgend jaar zomer onder contract.

Technisch directeur Frank Arnesen zal kijken hoe het duo binnenboord gehouden kan worden. Met Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida en Orkun Kökcü staan er weliswaar een hoop zelfopgeleide spelers in de basis van Feyenoord, toch braken er de laatste seizoenen ook veel jonge spelers níet door. Daardoor wordt er momenteel een flink aantal spelers verhuurd aan diverse clubs, onder meer in de Eerste Divisie.

Wat het perspectief is voor Hartjes en Benita, zal uit de gesprekken moeten blijken. Slot liet eerder blijken tevreden te zijn met het duo en veel potentie in hen te zien. Bij Jong Feyenoord zijn ze dit seizoen wel een vaste waarde, maar de volgende stap zal spelen op een hoger niveau moeten zijn. Over hoe de gesprekken lopen, wordt niet gerept.