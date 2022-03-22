Live voetbal

Feyenoord wil doorgebroken tweetal belonen met nieuw contract

0 reacties
Photo of Nathan Sprey Nathan Sprey
22 maart 2022, 08:42

Feyenoord hoopt de contracten van de talentvolle Mimeirhel Benita (18) en Lennard Hartjes (18) te verlengen. Het tweetaal maakt sinds dit seizoen onder Arne Slot onderdeel uit van de A-selectie van de Rotterdammers en krijgt daarvoor een gepaste beloning. Bovendien willen de Rotterdammers op die manier het duo aan zich binden voor de toekomst.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl lonken er langdurige verbintenissen voor de rechtsback en middenvelder. Benita, die vooral aan de rechterkant uit de voeten kan en tweemaal speelde in de hoofdmacht van Feyenoord – beide duels waren in de Conference League –, heeft een aflopend contract in 2023. Controleur Hartjes deed even zo vaak mee en staat eveneens tot volgend jaar zomer onder contract.

Technisch directeur Frank Arnesen zal kijken hoe het duo binnenboord gehouden kan worden. Met Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida en Orkun Kökcü staan er weliswaar een hoop zelfopgeleide spelers in de basis van Feyenoord, toch braken er de laatste seizoenen ook veel jonge spelers níet door. Daardoor wordt er momenteel een flink aantal spelers verhuurd aan diverse clubs, onder meer in de Eerste Divisie.

Lees ookMarsman eiste drie ton per jaar meer dan Marciano bij Feyenoord

Wat het perspectief is voor Hartjes en Benita, zal uit de gesprekken moeten blijken. Slot liet eerder blijken tevreden te zijn met het duo en veel potentie in hen te zien. Bij Jong Feyenoord zijn ze dit seizoen wel een vaste waarde, maar de volgende stap zal spelen op een hoger niveau moeten zijn. Over hoe de gesprekken lopen, wordt niet gerept.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Moussa Soumano raakt geblesseerd

NAC sleept punt uit het vuur tegen FC Twente, kort schrikmoment na de 2-2

  • Gisteren, 22:02
  • Gisteren, 22:02
FC Utrecht/Go Ahead Eagles/Feyenoord in Europa League

Dit verdienden Go Ahead Eagles, Feyenoord en FC Utrecht in Europa League

  • Gisteren, 20:22
  • Gisteren, 20:22
Kjell Scherpen

Naam van Feyenoord-fan Kjell Scherpen 'passeerde de revue' in De Kuip

  • Gisteren, 17:36
  • Gisteren, 17:36
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lennard Hartjes

Lennard Hartjes
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 22 jaar (7 apr. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Excelsior
7
0
2024/2025
Excelsior
21
4
2023/2024
Excelsior
1
0
2022/2023
Roda
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel