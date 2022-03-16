Ontslag De Graafschap-trainer Robbemond lekt uit

Het ontslag van De Graafschap-trainer Reinier Robbemond (50) is uitgelekt. De Superboeren gaan volgens het regionale dagblad De Gelderlander 'vandaag afscheid nemen' van de huidige hoofdtrainer. Vanuit de club heerst er overigens nog een radio-stilte.

'Robbemond creëerde zijn eigen isolement bij De Graafschap', is de kop van het bericht waarin te lezen valt dat de oefenmeester woensdag ontslagen gaat worden in Doetinchem. Een van de redenen van zijn ontslag, is het gebrek aan doelpunten(makers). Dat Thomas Verheydt, momenteel op 21 goals bij ADO Den Haag, in de voorbereiding werd afgewezen door Robbemond, maakt het extra pijnlijk. In de afgelopen vier duels maakten de Doetinchemmers geen enkel doelpunt.

'Het gaf aan dat Robbemond bijzonder eigenwijs was. Het moest op zijn manier. Dat merkten zijn assistenten ook. Robbemond gaf bijna niets uit handen op de trainingen. Voor de assistenten Edwin Linssen, Richard Roelofsen en sinds kort Mees Siers bleef er niet veel anders over dan de pionnen uitzetten en de ballen inspelen tijdens de positiespelletjes', schrijft het regionale medium. Bij mindere resultaten hield de oefenmeester star vast aan zijn eigen werkwijze, wat voor irritatie ging zorgen - ook binnen de spelersgroep.

'Zijn spelers merkten ook dat er geen ruimte was voor creativiteit en intuïtie, en kregen steeds minder plezier. Ook zagen ze een trainer die bepaald geen peoplemanager was.' Volgens het regionale dagblad kwam de trainer daardoor steeds meer alleen te staan, want na de mindere resultaten werd hij ook bij het publiek steeds minder populair. 'Hij luisterde naar niemand en dat komt Robbemond duur te staan. Hij is een vakman, een perfectionist en een workaholic. Maar ook een trainer die niet uitblinkt in sociale vaardigheden en samenwerken. Hij is een einzelgänger, stronteigenwijs ook.'

Dat gaat hem dus de kop kosten, al is er formeel nog geen bericht gekomen vanuit De Vijverberg. De voormalig middenvelder was eerder actief bij Willem II, FC Oss, Jong AZ en als assistent-coach bij PSV, Willem II en Maccabi Tel Aviv.

Update 10.50 uur: ontslag door De Graafschap bevestigd

In de woensdagochtend kwam het nieuws via regionale media al naar buiten, maar aan het einde van de ochtend werd het dan toch ook officieel: Robbemond is vertrokken bij De Graafschap. 'De recente resultaten en het gebrek aan uitzicht op verbetering op de korte termijn liggen hieraan ten grondslag', staat te lezen in het persbericht van de Eerste Divisie-club, waarin algemeen directeur Martijn Ostendorp tekst en uitleg gaf.

"Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, alleen in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling. We hebben veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van Reinier, alleen zijn van mening dat hij niet langer meer voor De Graafschap de beste hoofdtrainer is. Daarin moeten we eerlijk zijn en die boodschap hebben we vandaag overgebracht", aldus Ostendorp.