Ziyech: "Daar had ik meer problemen mee dan andere spelers"

kwam donderdag uitgebreid aan het woord op het clubkanaal van Chelsea. De oud-Ajacied ging onder meer in op het spelen onder trainer Thomas Tuchel, het winnen van de Champions League en de recente ontwikkelingen bij Chelsea buiten het veld.

Zo vertelde Ziyech onder meer hoe hij aanvankelijk moest wennen aan het systeem dat Tuchel geregeld hanteert. "Daar had ik meer problemen mee dan de meeste andere spelers, want ik was het niet gewend om met vijf achterop te spelen. Ik had daar wel wat tijd voor nodig om me aan te passen, ervan te leren en erin te verbeteren. Als je me nu ziet spelen, ziet dat er veel beter uit dan in het begin."

Succes heeft Chelsea in die formatie zeker gehad. Zo won het vorig seizoen de Champions League en dit jaar nog ook de wereldbeker voor clubs. "Alles komt snel achter elkaar, dus je hebt niet veel tijd om ervan te genieten", zei Ziyech. "We denken er niet meer aan, want we zijn nu weer op drie fronten actief (Premier League, FA Cup en Champions League, red.). Daar ligt onze focus."

Die focus neemt niet af door alles wat er momenteel bij Chelsea aan de hand is. Bij de club heerst veel onrust en onzekerheid na de 'diskwalificatie' van eigenaar Roman Abramovich, maar dat werkt volgens Ziyech niet door op de spelersgroep. "We zijn altijd close geweest. Dit ligt buiten onze macht. Wij focussen alleen op wat we als team kunnen doen: goed presteren en onze wedstrijden winnen. We kunnen het er wel over hebben, maar dat gaat niks veranderen."