Driessen adviseert Slot te vertrekken bij Feyenoord

Als Arne Slot zijn sportieve ambities wil verwezenlijken, moet hij komende zomer vertrekken bij Feyenoord. Dat is de mening van Valentijn Driessen, die er niets van begrijpt dat Feyenoord voorlopig in de oude Kuip blijft voetballen. Volgens de chef sport van De Telegraaf zal Feyenoord alleen maar meer achterop raken bij PSV en Ajax.

'Het valt goed voor te stellen dat burgemeester Ahmed Aboutaleb helemaal klaar is met Feyenoord na de eenzijdige mededeling van de club niet langer heil te zien in een nieuw stadion of verbouwing van De Kuip', schrijft Valentijn Driessen in zijn column. 'Te Kloese slachtoffert Feyenoord. In de huidige situatie in deze behuizing zal de club alleen maar verder achterop raken bij Ajax en PSV. Een incidentele stuiptrekking ten spijt.'

Volgens Driessen doet Arne Slot er verstandig aan zijn conclusies te trekken. 'Bij zijn aanstelling werd hem een mooi toekomstbeeld voorgespiegeld. Financieel en dus sportief waren de vooruitzichten veelbelovend met een nieuw stadion en de interesse van potentiële grote investeerders. Maar ook op dat laatste front is er volgens Te Kloese geen enkele beweging.'

Een vertrek is het beste voor de talentvolle coach, zo constateert de journalist, die constateert dat het verschil tussen Ajax, PSV en Feyenoord nu al groot is. 'Waarom zal Slot Feyenoord trouw blijven als hij elders zijn sportieve ambities kan waarmaken? Want in een verder aftakelende Kuip betekent de stilstand komende jaren simpelweg achteruitgang.'

