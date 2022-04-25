Live voetbal

Driessen adviseert Slot te vertrekken bij Feyenoord

25 april 2022, 11:24
4 reacties
Remco | Redacteur

Als Arne Slot zijn sportieve ambities wil verwezenlijken, moet hij komende zomer vertrekken bij Feyenoord. Dat is de mening van Valentijn Driessen, die er niets van begrijpt dat Feyenoord voorlopig in de oude Kuip blijft voetballen. Volgens de chef sport van De Telegraaf zal Feyenoord alleen maar meer achterop raken bij PSV en Ajax.

'Het valt goed voor te stellen dat burgemeester Ahmed Aboutaleb helemaal klaar is met Feyenoord na de eenzijdige mededeling van de club niet langer heil te zien in een nieuw stadion of verbouwing van De Kuip', schrijft Valentijn Driessen in zijn column. 'Te Kloese slachtoffert Feyenoord. In de huidige situatie in deze behuizing zal de club alleen maar verder achterop raken bij Ajax en PSV. Een incidentele stuiptrekking ten spijt.'

Volgens Driessen doet Arne Slot er verstandig aan zijn conclusies te trekken. 'Bij zijn aanstelling werd hem een mooi toekomstbeeld voorgespiegeld. Financieel en dus sportief waren de vooruitzichten veelbelovend met een nieuw stadion en de interesse van potentiële grote investeerders. Maar ook op dat laatste front is er volgens Te Kloese geen enkele beweging.'

Een vertrek is het beste voor de talentvolle coach, zo constateert de journalist, die constateert dat het verschil tussen Ajax, PSV en Feyenoord nu al groot is. 'Waarom zal Slot Feyenoord trouw blijven als hij elders zijn sportieve ambities kan waarmaken? Want in een verder aftakelende Kuip betekent de stilstand komende jaren simpelweg achteruitgang.'

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.161 Reacties
1.271 Dagen lid
6.387 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Valentijn het zegt zou ik automatisch het tegenovergestelde doen als ik Slot was.

priester
1 Reactie
1.270 Dagen lid
0 Likes
priester
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot heeft in zijn eerste seizoen ook wel de wind behoorlijk mee gehad. In de Conference League treft hij een grabbelaar die de makkelijkste ballen doorlaat en in de eredivisie valt het kwartje ook vaak net de juiste kant op. Hij moet oogsten nu het kan, gezien volgend seizoen de verwachtingen hoog zullen zijn en een club als AZ, die nu wel zal investeren, normaliter ook weer terug in de top 3 zal keren.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Als Valentijn het zegt zou ik automatisch het tegenovergestelde doen als ik Slot was.

Slot heeft in zijn eerste seizoen ook wel de wind behoorlijk mee gehad. In de Conference League treft hij een grabbelaar die de makkelijkste ballen doorlaat en in de eredivisie valt het kwartje ook vaak net de juiste kant op. Hij moet oogsten nu het kan, gezien volgend seizoen de verwachtingen hoog zullen zijn en een club als AZ, die nu wel zal investeren, normaliter ook weer terug in de top 3 zal keren.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws