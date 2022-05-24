ADO en Excelsior staan voor spannende return na late goal Steijn

Excelsior en ADO Den Haag zijn na de eerste ontmoeting in de finale om promotie naar de Eredivisie nog steeds aan elkaar gewaagd. De Rotterdammers leken aan het langste eind te trekken, maar gaven de voorsprong in de extra tijd nog weg. Sem Steijn hielp zijn ploeg aan een 1-1 gelijkspel.

ADO was vanaf het begin de bovenliggende partij in Rotterdam. De bezoekers kregen meerdere grote kansen na geklungel in de Rotterdamse verdediging. De Haagse aanvallers waren echter niet scherp in de afronding, waardoor deze kansen niet tot doelpunten leidden. Ook de ploeg van Marinus Dijkhuizen kreeg nog wat aardige kansen in de eerste drie kwartier via Thijs Dallinga en Reuven Niemeijer, maar wist deze kansen ook niet te verzilveren.

Het tweede gedeelte van de eerste helft leverde een stuk minder kansen op, omdat er ook minder verdedigende fouten werden gemaakt. De ruststand in het Van Donge & De Roo Stadion was dan ook 0-0. In de tweede helft was het de thuisploeg die uit de startblokken schoot. Al na twee minuten reageerde Marouan Azarkan het meest alert op een voorzet van invaller Couhaib Driouech en tekende hij voor de 1-0. De ploeg van Giovanni Franken zette vervolgens de jacht in op de gelijkmaker, terwijl ook Excelsior kansen kreeg om de voorsprong te vergroten.

Ook in de slotfase zetten de bezoekers alles op alles om een gelijkmaker te forceren. Maar ook in het Haags kwartiertje bleek de verdediging van Excelsior, op een grote schotkans voor Verheijdt na, te sterk voor de aanvallers van ADO. Tot in de extra tijd. Met nog één minuut op de klok prikte Sem Steijn de 1-1 achter doelman Stijn van Gassel en zette hij hiermee de eindstand op het scorebord. Door het gelijkspel heeft ADO een goede uitgangspositie voor de tweede en beslissende wedstrijd tegen Excelsior. De beslissing valt aanstaande zondag in Den Haag.

Opstellingen en beoordelingen*:

Excelsior: Van Gassel 7; Horemans 7.5; Nieuwpoort 6.5; El Yaakoubi 7.5; Tjoe-A-On 7.5 (75. Ormonde-Ottewill -); Azarkan 7.5 (63. Baas 6.5); Wieffer 6.5; Eijgenraam 7; Goudmijn 7 (90. Vlasenko -); Niemeijer 6(46. Driouech 7.5); Dallinga 6.5.

ADO Den Haag: Wentges 5.5; Kemper 7; Mattys 7; Asante 6.5; Rodriguez 6.5 (84. Catic -); Breinburg 6.5; Klas 7; Amofa 6.5; Steijn 8; Pires 6.5; Verheijdt 6.5.

Man of the Match: Sem Steijn

*Speler moet minimaal 20 minuten hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor een beoordeling