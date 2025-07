'Zahavi kiest na vertrek bij PSV voor lucratief avontuur in Brazilië'

gaat naar alle waarschijnlijk aan de slag in Brazilië. De ervaren spits vertrok onlangs transfervrij bij PSV en lijkt nu te kiezen voor Botafogo uit Rio de Janeiro. De spits uit Israël laat een rentree in zijn geboorteland dus vooralsnog links liggen.

De inmiddels 34-jarige Zahavi had namelijk de mogelijkheid om terug te keren naar Israël. De goaltjesdief kon naar verluidt terugkeren bij zijn oude liefde Maccabi Tel Aviv, waar hij tussen 2012 en 2016 al onder contract stond. Volgens meerdere Zuid-Amerikaanse media is zijn keuze echter gevallen op Botafogo, de huidige nummer zeven van de Braziliaanse Série A.

Het is al langer bekend dat er vanuit de Braziliaanse competitie interesse was. Toch leek het een meer serieuze optie dat Zahavi voor Maccabi zou kiezen. Nu blijkt dat hij de lokroep vanuit het Estádio Olímpico Nilton Santos niet kan weerstaan. De aanvaller wordt volgens berichten uit Brazilië meteen een van de best betaalde spelers uit de competitie.

Zahavi besloot PSV deze zomer na twee seizoenen achter zich te laten. De ex-speler van Hapoel Ramat HaSharon, Hapoel Tel Aviv, Palermo, Maccabi en Guangzhou R&F maakte die keuze onder meer na een overval op zijn gezin. De spits kwam in twee jaar bij PSV tot 79 wedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Daarin was uiteindelijk goed voor 38 doelpunten.