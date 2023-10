Waarom PSV ten koste van Ajax de Johan Cruijff Schaal wint

Ajax en PSV trappen het nieuwe seizoen in Nederland zaterdagavond af met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De titelfavorieten staan onder leiding van een nieuwe trainer, die hun 'tijdperk' ongetwijfeld met een prijs willen beginnen. Hoewel Ajax door het thuisvoordeel licht favoriet lijkt te zijn, ligt een nieuwe Eindhovense overwinning in de Supercup op de loer. Samen met Jack's Casino noemt FCUpdate.nl vijf redenen waarom PSV en Ruud Van Nistelrooij gaan triomferen in het hol van de leeuw.

Recordhouder

Ajax is de meest succesvolle club van Nederland. De Amsterdammers kroonden zich in mei voor de 36ste keer in de clubhistorie tot landskampioen en wonnen ook al twintig keer de KNVB Beker. Maar wat betreft het aantal eindzeges in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, moet Ajax zijn meerdere erkennen in PSV. De Eindhovenaren veroverden vorig jaar nog ten koste van hun rivaal de Supercup en dat was voor de twaalfde keer in de clubhistorie. Ajax legde vooralsnog negen keer beslag op de Johan Cruijff Schaal.

Luuk de Jong

PSV had de smaak al vroeg in de transferperiode te pakken. De Eindhovenaren haalden met Boy Waterman en Walter Benítez twee nieuwe doelmannen binnen, namen Ki-Jana Hoever op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers en presenteerden met Xavi Simons en Guus Til twee vervangers van de vertrokken Mario Götze. Maar de meest spraakmakende transfer in Eindhoven was natuurlijk de terugkeer van Luuk de Jong. Drie jaar na zijn vertrek naar Sevilla is de kopsterke spits terug op het oude nest. En dat is voor PSV goed nieuws met het oog op de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Als speler van FC Twente stond De Jong twee keer eerder tegenover Ajax in de Supercup en beide keren trokken de Tukkers aan het langste eind. Daar waren geen verlengingen of strafschoppen voor nodig.

Droomvoorhoede

De terugkeer van De Jong doet de PSV-supporters dromen van de eerste landstitel sinds 2018. Toen had de centrumspits met twaalf doelpunten en tien assists in 28 competitiewedstrijden een groot aandeel in het kampioenschap. De Jong vormde in dat seizoen een voorhoede met Hirving Lozano en Steven Bergwijn. Dat was een aanval om de vingers bij af te likken. Ook Ruud van Nistelrooij heeft een wat PSV-supporters bestempelen als 'droomvoorhoede' tot zijn beschikking. De Jong wordt immers geflankeerd door Noni Madueke en Cody Gakpo. Madueke weet hoe het is om toe te slaan in de Johan Cruijff Schaal. Vorig jaar maakte hij nog twee van de vier treffers tegen Ajax.

Ruud van Nistelrooij

Na twee seizoenen hield Roger Schmidt het voor gezien bij PSV. De Duitse oefenmeester maakte begin dit kalenderjaar bekend in de zomer te vertrekken uit Eindhoven. Niet lang daarna presenteerde PSV zijn opvolger: Ruud van Nistelrooij. De voormalig topspits heeft als taak om PSV naar het hoofdtoernooi van de Champions League te loodsen én de club de eerste landstitel sinds 2018 te bezorgen. Maar Van Nistelrooij zal willen beginnen met een overwinning in de Johan Cruijff ArenA. Hij won in 1998 als speler van PSV de Johan Cruijff Schaal door Ajax met 0-2 te verslaan in Amsterdam. Als PSV'er bleef Van Nistelrooij ongeslagen in de hoofdstad. Ook in 2001, toen Adil Ramzi in de 53e minuut de winnende maakte.

Minder druk

Hoewel PSV en Van Nistelrooij er veel aan gelegen zullen zijn hun samenwerking goed te beginnen, gaat het toch vooral om de wedstrijd van een paar dagen later. Dan is AS Monaco de tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. De laatste Eindhovense deelname aan het miljardenbal dateert uit het seizoen 2018/19. Het wordt dus hoog tijd dat daar verandering in komt. Ajax heeft zich als landskampioen daarentegen al verzekerd van de groepsfase. De Amsterdammers zullen het tijdperk van Alfred Schreuder met een overwinning willen beginnen, ook om de pijnlijke 0-4 nederlaag van vorig jaar recht te zetten. Ze zijn door hun miljoenenuitgaven op de transfermarkt misschien ook wel verplicht de Johan Cruijff Schaal te winnen. Die druk voelt PSV minder en dat is toch een stuk lekkerder voetballen.

