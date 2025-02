Bayern met De Ligt en Mazraoui op jacht naar koppositie

en starten vanmiddag bij Bayern München in de basis. Beide oud-Ajacieden krijgen van trainer Julian Nagelsmann het vertrouwen op bezoek bij FC Augsburg. De Ligt staat in het centrum naast de Fransman Dayot Upamecano. Mazraoui mag zich op zijn favoriete positie als rechtsback laten zien.

De Ligt was in de afgelopen twee competitiewedstrijden ook al basisspeler. Tegen Union Berlin en VfB Stuttgart speelde de oud-speler van Ajax en Juventus 90 minuten. Beide duels eindigden in een gelijkspel. In de Champions League bleef De Ligt afgelopen week nog op de bank tijdens de overwinning op Barcelona (2-0). Voor Mazraoui is het pas de eerste keer dat hij vanaf het begin mag spelen in de Bundesliga. Hij heeft in Benjamin Pavard een geduchte concurrent. Tegen Barcelona mocht de Marokkaan al wel invallen voor de Fransman, die na een half uur geblesseerd naar de kant moest.

De verdediging van Bayern wordt tegen Augsburg gecomplementeerd door linksback Alphonso Davies. Op het middenveld kiest Nagelsmann voor Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala en Thomas Müller. De aanval wordt tegen het kleine Beierse broertje uit Augsburg gevormd door Sadio Mané en Leroy Sané.

Bayern begint 'slechts' als nummer drie van de Bundesliga aan het treffen met Augsburg. Het elftal van Nagelsmann won tot nu toe drie van de zes gespeelde wedstrijden in de competitie, terwijl ook al evenveel wedstrijden in een gelijkspel eindigden. Der Rekordmeister heeft echter slechts twee punten achterstand op de verrassende koploper, het Union Berlin van Sheraldo Becker. Union komt net als nummer twee SC Freiburg pas morgen in actie. Bayern kan vandaag de koppositie dus in ieder geval voor een dag overnemen, als het Augsburg weet te verslaan.