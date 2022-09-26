'Race tegen de WK-klok voor Araujo; United wil Rashford langer binden'

Ronald Araujo moet mogelijk het wereldkampioenschap in Qatar aan zich voorbij laten gaan. De Uruguayaanse verdediger van FC Barcelona moet onder het mes vanwege een dijbeenblessure, die hem circa 2,5 maand aan de kant zal houden. Daardoor begint Araujo nu al aan een race tegen de klok.

Als alles meezit, is de verdediger volgens Mundo Deportivo precies op tijd hersteld van zijn kwetsuur. Araujo raakte afgelopen week tijdens de oefeninterland tussen Uruguay en Iran al na vier minuten geblesseerd. Alleen een operatie hield de kansen op deelname aan het mondiale eindternooi in leven. De lange afwezigheid van Araujo betekent ook een flinke aderlating voor FC Barcelona, waar de talentvolle verdediger onomstreden was.

Rashford

Manchester United is van plan om een nieuw contract aan te bieden. Volgens diverse Engelse media is het een kwestie van tijd voordat de Engelse topclub van coach Erik ten Hag een aanbieding neer gaat leggen bij het management van de Engelse aanvaller. Het contract van Rashford loopt na dit seizoen af.

Rashford brak al op jonge leeftijd door bij Manchester United, maar worstelde de afgelopen jaren met zijn vorm. Onder Ten Hag is Rashford weer vaste basisspeler en een belangrijke schakel.

