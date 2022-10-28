"Alvarez doet het vuile werk dat Sneijder nooit hoefde te doen"

Wesley Sneijder liet recent bij Veronica Offside weten niet bijzonder gecharmeerd te zijn van Ajax-middenvelder Edson Alvarez. De oud-middenvelder vond onder meer dat Ajax de Mexicaan afgelopen zomer had moeten verkopen. "Als je zijn spel ziet", voegde Sneijder daar aan toe, "dan zou ik nu ook nog kunnen spelen." In Engeland is door twee oud-internationals met verbazing gereageerd op de uitlatingen.

Bij BT Sports werd Alvarez besproken door analisten Rio Ferdinand en Peter Crouch. "Ik heb de uitspraken van Sneijder gelezen, maar Alvarez doet dingen die anderen niet kunnen", zegt de oud-verdediger van onder andere Manchester United. "Hij kan het spel van een tegenstander 'breken' en de creatievere spelers in staat stellen op hun top te zijn", wijst Ferdinand op het belang van de Mexicaan.

Ferdinand kreeg bijval van Crouch, met wie hij in het Engels elftal nog samenspeelde. "Alvarez doet het vuile werk dat Sneijder tijdens zijn loopbaan nooit hoefde te doen", lacht de oud-aanvaller van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur. "Ik vind hem een sleutelspeler voor Ajax." Crouch onderschrijft de visie van Ferdinand op de rol die Alvarez bij Ajax vervult: "Ze hebben zoveel spelers die aanvallend denken, maar hij is degene die zorgt voor balans op het middenveld."

Afwijken van transferbeleid

Als het aan Crouch ligt, laat Ajax het beleid om spelers op het juiste moment door te verkopen varen als het om Alvarez gaat. "Ajax heeft recent met Antony en Lisandro Martinez een paar grote spelers verkocht voor een hoop geld", zegt Crouch. "Is het dan nodig dat ze er nog eentje laten gaan?" De Engelsman geeft zelf het antwoord: "Ik denk het niet, volgens mij kunnen ze hem behouden en het elftal de komende jaren om hem heen bouwen.