Opstelling Feyenoord: Slot wisselt elftal op drie posities in Graz

Feyenoord-trainer Arne Slot kiest donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz weer eens voor Danilo vanaf de aftrap. De spits krijgt de voorkeur boven Santiago Giménez en wordt geflankeerd door Alireza Jahanbakhsh en Javairo Dilrosun. Sebastian Szymanski is de aanvallende middenvelder van dienst.

Ten opzichte van afgelopen weekend zijn er in totaal drie wijzigingen doorgevoerd door de oefenmeester: niet alleen Giménez zit op de bank, maar ook Jacob Rasmussen en Marcus Pedersen zijn weer uit het elftal verdreven door hun concurrenten. Naast Danilo maken Jahanbakhsh (waardoor Szymanski en Geertruida een linie naar achter opschuiven) en Marcos López weer deel uit van de basiself van de Rotterdammers.

Dat Slot voor deze elf kiest, is niet geheel verrassend. In het heenduel koos de oefenmeester ook behoorlijk aanvallend met twee pure vleugelaanvallers en destijds Dilrosun achter de spits. Die staat ditmaal op de plek van de geblesseerde Oussama Idrissi, terwijl Pedersen in dat duel ook begon. Doordat Geertruida weer inzetbaar is, begint de Noor logischerwijs op de bank. Verder verandert Slot niets aan de speelwijze na de 6-0 overwinning de vorige keer in De Kuip.

Na vier wedstrijden hebben álle vier de ploegen in de groep van de Rotterdammers nu vijf punten verzameld en voorafgaand aan de start weet Feyenoord ook wel resultaat de andere twee ploegen (aftrap 18.45 uur) boekten. Een eigen overwinning op bezoek bij Sturm Graz kan de Europese ambities van de Rotterdammers in ieder geval flink kracht bijzetten. Weet Feyenoord ook in Oostenrijk Sturm Graz van het veld te blazen?

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Timber, Kökcü, Szymanski; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun.