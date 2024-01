Veltman hoopte op Oranje: "Dat spreekt wel in mijn voordeel"

baalt ervan dat hij door bondscoach Louis van Gaal niet is opgenomen in de voorselectie voor het WK in Qatar. De 30-jarige verdediger is al jaren een vaste waarde bij Brighton & Hove Albion, maar kreeg geen uitnodiging. Dat kwam voor de ex-Ajacied niet uit de lucht vallen.

Veltman heeft 28 interlands achter zijn naam staan, maar gaat dus niet met Oranje naar het WK. "Ik zag dat wel een beetje aankomen", vertelt de ervaren verdediger in gesprek met Viaplay. "De periode hiervoor zat ik er ook niet bij en dan moet je realistisch zijn. Aan de andere kant spreken het systeem en prestaties in mijn voordeel. Maar de bondscoach maakt een andere keuze en daar moet ik mee dealen."

Voormalig bondscoach Frank de Boer liet eerder bij Viaplay al zijn licht schijnen op de achterhoede van Oranje. Hij had Veltman sowieso wel een uitnodiging gestuurd voor de voorselectie. "Als ik nu voor de positie waar Timber nu speelt moet kiezen tussen De Ligt en Veltman, dan is Veltman misschien wel beter. Hij speelt misschien al wel dertig wedstrijden op die positie", aldus De Boer over het 532-systeem.

Bekijk ook: "Als Oranje in Qatar achter staat

Veltman kan zich op zijn beurt wel vinden in de woorden van De Boer, die hij nog kent uit zijn tijd bij Ajax. "Ik snap zijn beredenering en het zou raar zijn als ik het er niet mee eens ben. Ik speel in dat systeem en dat gaat goed. De Premier League is denk ik het hoogste niveau qua competitie. Ik ga zeker niet zeggen dat ik beter ben dan De Ligt. Maar de beredenering dat ik het systeem ken en iedere week speel, ben ik het zeker mee eens."