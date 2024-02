Courtois ziet uitblinkende Oranje-klant: "Ken hem klein beetje"

maakte in Nederland veel indruk met zijn prestaties tijdens de eerste groepswedstrijd van Oranje op het WK tegen Senegal. Maar de verrassende eerste keuze in het doel van het Nederlands elftal is ook buiten onze landsgrenzen opgevallen. De Belgische sluitpost had woensdagavond bijvoorbeeld mooie woorden over voor zijn collega.

"Een hele goede keeper", vatte de Belgische sluitpost tegenover de NOS samen over zijn collega in het doel van Nederland. Ook voor de start van het WK viel de naam van de goalie van sc Heerenveen al eens bij Courtois. "Ja, ik ken Noppert een klein beetje. Het handschoenenmerk waarmee hij keept, daar werkt een goede vriend van mij voor. Dus ik wist wie hij was, ja."

Net als Noppert was Courtois een van de uitblinkers voor zijn land. Tegen Canada stopte hij een strafschop. "De laatste jaren in Madrid pak ik vijf op tien strafschoppen", wist Courtois, die zich ontwikkeld heeft als penaltyspecialist. "Maar je moet ook wat geluk hebben. Als ik voor de goede hoek kies, maar hij schiet hem in de haak, stop je ook geen strafschop", was hij realistisch. 'Thibaut saves the day', tweette de Belgische voetbalbond dan ook na het duel.

Penalty's Courtois

Of hijzelf de beste keeper ter wereld is, vond Courtois lastig te zeggen. "Vorig seizoen wel, toen won ik de Yashin Trofee, maar het begin van dit jaar was wat moeilijker." Dat had mede te maken met wat blessureleed, maar hij is op tijd fit voor het WK met België en dat was nodig ook, want de ploeg kwam niet goed voor de dag. "We moeten rustiger worden aan de bal, de vrije man zoeken en niet panikeren. Er lag veel ruimte op het middenveld, als we niet zo waren geschrokken van de pressing", analyseerde Courtois.