Ajax-middenvelder Kudus blinkt met heel fraaie statistiek uit op WK

In dienst van Ajax kende een wisselende eerste seizoenshelft, maar met Ghana kan de aanvallende middenvelder annex aanvaller terugkijken op een uiterst succesvol toernooi. Kudus liet zich zien in de statistieken, ondanks dat hij met zijn land al na de groepsfase terug naar huis werd gestuurd.

Databureau Squawka zette enkele imponerende statistieken op een rijtje van de Ajacied. Hij was de speler op het WK met de meeste 'take-ons' in Groep H van het WK: liefst negen. Een take-one is een actie waarbij een speler met succes langs een directe tegenstander dribbelt. In deze statistiek blonk Frenkie de Jong op het EK 2021 uit in de groepsfase: hij kwam destijds overigens tot zeventien succesvolle take-ones.

Dat Kudus het doet met een land dat laatste eindigt in de poule, maakt het nog wat knapper. Met 22 balveroveringen, negentien gewonnen duels en twee doelpunten - waarmee hij gedeelde topscorer is van zijn poule samen met Bruno Fernandes (Porugal), Daniel De Arrascaeta (Uruguay) en Cho Gue-Sung (Zuid-Korea) - maakte hij ontzettend veel indruk op het eindtoernooi.

Kudus als nummer 10

In een interview met Voetbal International ging Ajax-trainer Alfred Schreuder ook nog in op de prestaties van Kudus op het WK in Qatar. "Het is mooi om te zien dat Mohammed ook voor Ghana zijn doelpunten maakt", zei de coach, die in de voetballer, die hij veelvuldig als diepste spits gebruikt, ook gewoon een nummer tien ziet. "Ik denk dat hij ook op 10 goed kan spelen, maar dan wel meer op een middenveld met twee 6-en in zijn rug. Dat is ook een optie, want tegen PSV hebben we ook met Kudus op 10 gespeeld, en in de eerste helft speelde hij zeker niet verkeerd. Maar wat hij ons heeft gegeven als hij in de spits speelt, is gewoon heel erg goed."