Dit is volgens Van Hanegem 'de ideale man' om Messi af te stoppen

Het Nederlands elftal staat vrijdag voor de zware taak om in bedwang te houden tijdens de kwartfinale van het WK tegen Argentinië. Willem van Hanegem weet wel wie hij op de 35-jarige ster zou zetten als hij op de stoel van bondscoach Louis van Gaal zou zitten.

"Je moet Messi inkapselen, de ruimtes om hem heen klein houden. Want als hij ergens ruimte ziet, dan duikt hij erin en ben je te laat. En dan kan hij met zijn snelheid zomaar een paar man passeren", vertelt Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast. "De bal laat je lekker bij zijn medespelers. Die zijn veel minder handig en zullen Messi niet zomaar in stelling te brengen."

Oranje zal als team een oplossing voor het probleem-Messi moeten vinden, maar er is volgens Van Hanegem één speler het meest geschikt om de aanvaller van Paris Saint-Germain het leven zuur te maken: . "Hij heeft in eerdere wedstrijden tegen zulke topspelers gespeeld en dat ging hem goed af. Elke keer als zo'n speler wegdraaide, zat hij erbovenop. En dan: Boem! Als het moest, deelde hij een tik uit."

Hoewel Oranje in de kwartfinale van het WK staat, klinkt er nog steeds veel kritiek op het feit dat het spel niet sprankelend is en er wel erg verdedigend wordt gespeeld. "Ik geloof dat winnen vanzelf komt als je goed speelt. Maar als het eens een keer niet lukt, moet je iets verzinnen om de buit binnen te halen. En dan ga je dus verdedigen. Winnen staat voorop. Ik geloof ook niet dat het de bedoeling was dat Oranje zo behoudend speelde tegen de Verenigde Staten. Van Gaal gaf zelf ook aan dat hij niet tevreden was."

