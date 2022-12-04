Engeland doet het beter dan Nederland tegen zwak Senegal

Engeland is met een 3-0 zege simpel doorgedrongen tot de kwartfinales van het WK. De ploeg van Gareth Southgate toonde zich zondagavond in de counter uitermate effectief en stond bij rust met 2-0 voor door treffers van Jordan Henderson en Harry Kane. In de tweede helft bezegelde Bukayo Saka het lot van Senegal, waarmee er een betere uitslag was dan Oranje deed. In de volgende ronde zullen de Engelsen Frankrijk treffen.

Bij Engeland was er geen basisplaats voor Marcus Rashford, die zich tegen Wales nog tot matchwinnaar kroonde met twee doelpunten. Op zijn plaats startte Bukayo Saka, iets waar de nodige supporters van The Three Lions hun ongenoegen over lieten blijken. De 21-jarige buitenspeler was niet heel gelukkig in de beginfase, net zoals de gehele Engelse aanval. De ploeg van Southgate werd fysiek vaak afgetroefd en toonde te weinig controle in de kleine ruimtes om met het vele balbezit kansen af te dwingen. John Stones was in de beginfase eenmaal gevaarlijk, maar zijn kopbal vloog hoog over het doel van Edouard Mendy.

Na een goede rush van Jude Bellingham over de rechterflank dook Liverpool-middenvelder Henderson vrij op in de as van het veld. Vanaf een meter of vijftien schoot hij de bal vervolgens raak. Kane kreeg vervolgens een grote kans om de voorsprong te vergroten, maar hij schoot de bal hoog over. In het restant van de eerste helft bleven beide ploegen aanvallen, maar was het vooral Senegal dat dreigend was. In de laatste minuut werden de Afrikanen opnieuw verrast in de counter, waarin Kane ditmaal de afmaker was.

Cissé was niet tevreden met de prestaties van zijn elftal en besloot daarom driemaal te wisselen. Daarnaast zakte de ploeg zonder bal verder in om de ruimtes zo klein mogelijk te houden. Het had echter geen effect, want Engeland sloeg uit de counter opnieuw toe. Nadat er niet goed ingegrepen werd kon Phil Foden er op de rechterflank vandoor, waarna Saka de bal handig over de matig keepende Mendy heen liftte. Vervolgens probeerden de Senegalezen wel iets terug te doen, maar in balbezit was het spel van de ploeg te slordig om Engeland in verlegenheid te brengen.

Met een comfortabele voorsprong schroefde Engeland het tempo terug en hield het de bal achterin lang vast, zoals het dit hele toernooi al het geval was. Senegal probeerde wel hoog druk te zetten, maar de ploeg van Gareth Southgate leek hier niet al te veel moeite mee te hebben. Er werd vaak makkelijk onderuit gedribbeld, waarna de Senegalezen vaak lompe overtreding maakten om snelle progressies te voorkomen. Er waren nog wel mogelijkheden voor de Engelsen verder te vergroten, maar gemiste kansen van Kane en de ingevallen Rashford vormden geen probleem meer. Senegal was namelijk aanvallend vrijwel machteloos en produceerde niets meer dan een tweetal losse flodders. Door de 3-0 zege treft Engeland in de volgende ronde de Fransen.