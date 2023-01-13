Eredivisionisten zien transfertarget Bronzen Schild winnen in KKD

is uitgeroepen tot beste speler van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder van PEC Zwolle krijgt die prijs voor zijn uitstekende spel van de afgelopen wedstrijden. Dat zal ook tot blije gezichten leiden bij de Eredivisie-clubs met belangstelling.

Van den Belt staat er namelijk goed op en wordt nauwletten in de gaten gehouden door FC Groningen. Die club zou zich zelfs al gemeld hebben bij PEC, dat niet zomaar mee wil werken aan een vertrek van de sterkhouder. Er zijn daarnaast meer kapers op de kust voor Van den Belt, die nog tot medio 2025 onder contract staat in het MAC³PARK Stadion. Hij lijkt deze maand liever bij PEC te blijven.

De 21-jarige middenvelder presteert uitstekend bij de Zwollenaren, die onlangs al de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie wonnen. In achttien wedstrijden wist Van den Belt al acht doelpunten te maken. Daarnaast fungeerde hij vier keer als aangever. Aanstaande zondag staat de kraker tegen koploper Heracles Almelo op het programma voor Van den Belt en zijn ploeggenoten.

Prijswinnaars

Niet alleen Van den Belt viel vrijdag in de prijzen. Zijn ploeggenoot Jasper Schendelaar kreeg de prijs voor beste keeper van de tweede periode. Kian Fitz-Jim van Jong Ajax werd gekroond tot grootste talent en MVV-coach Maurice Verberne werd beste trainer. Hij verloor vrijdagavond wel met 2-1 op bezoek bij ADO Den Haag. De prijs voor topscorer wordt door de vele inhaalwedstrijden later uitgereikt.