Stevige kritiek op Van Nistelrooij: "Het is geen liefdadigheidswerk"

Ruud van Nistelrooij krijgt stevige kritiek te verduren voor het feit dat hij besloten heeft om op te stellen in de bekerwedstrijden van de Eindhovenaren. Volgens Huub Stevens is het een slecht signaal als een trainer besluit om niet zijn in principe beste keeper op te stellen in het bekertoernooi. "Het is profvoetbal en geen liefdadigheidswerk."

Dat stelt Stevens in De Telegraaf over het besluit van Van Nistelrooij om Drommel op te stellen – en dan ook nog eens op voorhand al het hele bekertoernooi. "Je tekent als prof een contract om een bijdrage te leveren aan de groep. Dat kan door te spelen, maar ook op een andere manier. Ik vind niet dat je een tweede keeper op deze manier tevreden moet houden", reageert Stevens, die de beker de 'kortste weg naar succes' noemt.

"En uiteindelijk draait het daar in profvoetbal altijd om en moet alles daaraan ondergeschikt zijn", legt Stevens zijn stevige kritiek uit. "Ik heb het nooit gedaan. Voor mij was de nummer één doelman in de competitie ook de nummer één in de beker." Al zou het natuurlijk kunnen dat Drommel wel een goede indruk maakt op de trainingen van PSV, weet de voormalig oefenmeester.

"Van Nistelrooy en de keeperstrainer werken elke dag met die jongen en kunnen dat beter beoordelen dan ik", maakt Stevens derhalve nog wel een relativering bij zijn mening. "Misschien verdient hij het om beloond te worden, maar daar zit wel een risico aan. Als hij de druk niet aankan, is je kortste weg naar succes wel weg."