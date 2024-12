Van Hanegem krijgt bijval: "Veel betere voetballer dan De Roon"

Valentijn Driessen is het eens met Willem van Hanegem dat in aanmerking zou mogen komen voor een plek bij het Nederlands elftal. De verslaggever is onder de indruk van de middenvelder van Feyenoord, die in zijn ogen nuttiger zou kunnen zijn dan huidige middenvelders van Oranje.

"Ik was ook afgelopen zaterdag weer heel erg onder de indruk van Wieffer", geeft Valentijn Driessen aan in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Als ik hem dan afzet tegen iemand als Marten de Roon, die er onder Koeman waarschijnlijk ook bij zal zijn, dan denk ik: ik vind Wieffer veel beter. Een veel betere voetballer dan De Roon", aldus Driessen, die zich daarom ook kon vinden in de column van van De Kromme in het Algemeen Dagblad.

De verslaggever van De Telegraaf ziet Wieffer zich uitstekend ontwikkelen bij de Rotterdamse club, waar hij eigenlijk na de blessures van Quinten Timber en Sebastian Szymanski pas voor het eerst zijn kans kreeg. Wel ziet hij ook nog voldoende ruimte voor verbetering: "Het is nog geen Kökcü, dat niet. Dat is nog net te hoog gegrepen."

Mike Verweij zou begrijpen als bondscoach Ronald Koeman de 23-jarige middenvelder uit Borne in de gaten zou houden, maar zal vooralsnog niet voor hem kiezen bij het Nederlands elftal: "Hij kan hem er zeker een keer bij halen om hem te laten proeven en te kijken wat die kan, maar ik vind het heel logisch dat je in eerste instantie nog voor De Roon kiest, want er komen ook direct belangrijke kwalificatiewedstrijden aan", doelt de Ajax-watcher onder meer op de interland van het Nederlands elftal in en tegen Frankrijk.