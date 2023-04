Advocaat ontkent berichten: 'Je moet geen dingen vertellen die niet kloppen'

Dick Advocaat is niet betrokken geweest bij de ontslagbrieven bij ADO Den Haag. De ervaren oefenmeester stopt na dit seizoen als hoofdtrainer, maar in de regionale media werd geschreven dat hij wel degelijk een vinger in de pap zou hebben richting het komende seizoen. De Kleine Generaal ontkent die berichten echter met klem.

“Ik ben er niet bij betrokken geweest”, reageert Advocaat tegenover Omroep West tijdens de persconferentie. “Dat las ik bij jullie, maar ze hebben alleen verteld dat ze het zouden doen. Ze hebben niets aan informatie ingewonnen bij mij. Ik wist dat de brieven eruit moesten en dat hebben ze gezegd, maar verder niet. Heeft directeur Edwin Reijntjes dat gezegd? Dat is helemaal niet zo. Je moet geen dingen vertellen die niet kloppen.”

Artikel gaat verder onder video

Ook ging het over zijn eigen toekomst, al wilde hij daar niet al te veel over kwijt. “Eigenlijk niet. Dat houd ik voor mezelf”, glimlachte Advocaat geheimzinnig over de reden waarom hij stopt. Er werd hem bovendien verteld dat er een website in het leven is geroepen, die een poging doet om de coach alsnog te behouden voor ADO Den Haag. “Daar ben ik niet van op de hoogte. Sunderland heeft het ook een keer gedaan, toen is het wel gelukt.” Lachend: “Maar dat had vooral te maken met de salarissen.”

Lees ook: Advocaat nu eindelijk écht klaar als trainer? "Ik kijk wel uit!"

Play-offs ADO Den Haag

Advocaat hoopt met ADO Den Haag de play-offs nog te halen in zijn laatste maanden, te beginnen vrijdagavond met een overwinning op Telstar. “We staan vier punten achter, dus we moeten écht resultaat halen in de laatste acht wedstrijden. Dat kan het seizoen goedmaken.” Op dit moment staat ADO Den Haag op de dertiende plaats, maar is er nog wel uitzicht naar boven toe. Dan is er een goed resultaat nodig tegen nummer negen Telstar.