Atlético Madrid komt met update over blessure Memphis Depay

Memphis Depay heeft een dijbeenblessure overgehouden aan het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (3-0), zo heeft Atlético Madrid bekendgemaakt. De aanvaller werd maandagavond in de 63ste minuut naar de kant gehaald.

Atlético Madrid laat weten dat Memphis is onderzocht in de Clínica Universidad de Navarra en daar duidelijk is geworden dat hij een blessure aan zijn dijbeen heeft opgelopen. De komende tijd gaat de Oranje-international met fysiotherapiesessies en revalidatietrainingen aan zijn herstel werken.

De Madrilenen maken niet bekend hoe lang Memphis uit de roulatie is. Duidelijk is wel dat hij aanstaande zondag niet van de partij zal zijn tegen Real Betis. Volgens Marca gaat men er bij Atlético Madrid van uit dat de blessure niet al te ernstig is, al wordt er wel rekening gehouden met een afwezigheid van twee weken.

Memphis raakte eerder dit seizoen ook geblesseerd tijdens de interlandperiode. Dat was in september, toen hij nog speler van FC Barcelona was. Tot het WK in Qatar speelde hij geen wedstrijden meer.