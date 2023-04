Code rood in Arnhem: Vitesse staat nu echt op omvallen

Het is één voor twaalf in Arnhem. Vitesse staat op omvallen, zo meldt De Gelderlander maandagmiddag. De KNVB dreigt op korte termijn de proflicentie in te trekken. Vitesse stapt uit nood weer naar de rechter en wil via een zogeheten turbospoedbehandeling het speelrecht voor volgend seizoen garanderen.

Door een huurconflict staat de toekomst van Vitesse op het spel. De club uit Arnhem zegde in 2018 uit onvrede over de hoge huurprijs de huur op en heeft ondanks meerdere pogingen nog altijd geen overeenstemming bereikt over een nieuw contract met stadioneigenaar Nedstede, dat gerund wordt door Michael van de Kuit. Er zijn diverse rechtszaken gevoerd en er is koortsachtig onderhandeld, maar zonder succes.

De KNVB eist voor 11 april duidelijkheid. Als Vitesse dan geen stadion heeft voor het nieuwe seizoen, wordt de proflicentie ingetrokken en is het einde oefening. Vitesse grijpt om deze reden naar het noodmiddel van de turbospoedbehandeling. De rechterlijke uitspraak in de bodemprocedure over het eeuwige speelrecht wordt pas rond 26 april gedaan.

Vitesse kan niet zo lang wachten. De club moet 'beschikking hebben over een stadion om de continuïteit van de competities betaald voetbal in het seizoen 2023/2024 niet in gevaar te brengen', aldus de KNVB. Vitesse verzoekt het gerechtshof de kwestie zo snel mogelijk op de agenda te zetten. Het liefst nog voor komende vrijdag, omdat Van de Kuit en Vitesse-eigenaar Coley Parry daarna in het buitenland verblijven.

