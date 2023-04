Fabrizio Romano komt met nieuws over toekomst van Xavi

Het is slechts een kwestie van tijd voordat Xavi zijn contract bij FC Barcelona verlengt, zo beweert Fabrizio Romano. De transferspecialist weet wanneer de 43-jarige trainer zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis gaat zetten.

Romano twijfelt niet over een langer verblijf van Xavi bij Barcelona. De voormalig middenvelder werd in november 2021 de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. De kans dat Barça binnenkort zijn eerste hoofdprijs onder Xavi pakt, is groot.

Artikel gaat verder onder video

Barcelona stevent namelijk op de landstitel af. Met nog twaalf wedstrijden te spelen bedraagt de voorsprong op nummer twee Real Madrid twaalf punten. Frenkie de Jong en zijn teamgenoten leden dit seizoen nog maar vier keer puntenverlies in competitieverband en incasseerden in 26 wedstrijden slechts negen doelpunten.

Xavi zal volgens Romano zijn contract verlengen zodra de landstitel binnen is. Tot die tijd wil de trainer zich volledig focussen op het voetbal. Barça heeft het contractvoorstel volgens de transfergoeroe alvast klaarliggen. Het huidige contract van Xavi loopt volgend jaar zomer af.