Feyenoord-huurling maakt indruk: "Eerlijk gezegd moet ik nog horen wat de bedoeling is"

Voor was zijn debuut voor FC Utrecht een verlossing: eindelijk kon de huurling onverwachte minuten maken. In de zomer raakte de verdediger net voor de voorbereiding zwaar geblesseerd en het leek einde seizoen. Toch debuteerde Hendriks zondag tegen NEC en dat was tegen alle prognoses in.

Een week voor de voorbereiding brak het noodlot toe voor Hendriks, nog voordat zijn avontuur in Utrecht begon, zou het misschien al afgelopen zijn. "Het moet een week voor de start van de voorbereiding zijn geweest", begint Hendriks in een interview met Voetbal International. "Een week voordat we zouden beginnen. Eigenlijk doe ik elk seizoen precies hetzelfde. In de zomer train ik voor mezelf. Ik wil fit aan het seizoen beginnen. Nu maakte ik een verkeerde beweging. Bleek ik mijn kruisband te hebben afgescheurd. Een ongeluk zit in een klein hoekje."

Na twee wedstrijden voor Jong FC Utrecht vond trainer Michael Silberbauer het al tijd voor een basisplaats bij het eerste elftal. Gelijk kon Hendriks zich opmaken voor een hele wedstrijd en dat was weer even wennen. "Ik denk dat ik morgen wel een beetje spierpijn heb", zegt de verdediger met een grijns op zijn gezicht. "Maar dat heb ik er graag voor over."

De toekomst voor Hendriks is nog onzeker, al heeft FC Utrecht in de afgelopen zomer wel een optie tot koop bedongen met de huurdeal. Deze optie moet wel op korte termijn gelicht worden, maar dat lijkt lastig na één competitiewedstrijd. "Hoe het vervolgens verder gaat? Ik heb momenteel geen idee. Dit was natuurlijk pas mijn eerste officiële wedstrijd voor Utrecht. Eerlijk gezegd moet ik nog horen wat de bedoeling is. Voor mij is het zaak om fit te blijven én nog fitter te blijven om de negentig minuten goed aan te kunnen."

Bij zijn rentree was centrale verdediger Hendriks opeens linksback. Mogelijk houdt hij die rol ook de komende tijd in de Domstad. "Natuurlijk, ik heb de laatste jaren vooral centraal gespeeld. Maar als ik een tijdje linksback train en de trainer duidelijk is dat hij me daar wil laten spelen, dan vind ik het een meer dan prima positie. Ik heb er in de jeugd ook veel gespeeld. Ik kan op meerdere posities uit de voeten, dat is juist mijn kracht."