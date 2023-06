'SC Heerenveen denkt aan huurling van Ajax en Feyenoord'

SC Heerenveen is volop aan het rondkijken op de transfermarkt. De Friezen gaan zich normaliter op huurbasis versterken met middenvelder Charlie Webster, maar wil nog behoorlijk wat spelers aantrekken. Nadat eerder Feyenoords Denzel Hall werd genoemd als potentiële versterking voor de Friezen, worden er ditmaal opnieuw twee mogelijke huurlingen van de traditionele topclubs genoemd: Ramon Hendriks (Feyenoord) en Kik Pierie (Ajax).

De Leeuwarder Courant maakt melding van de interesse van sc Heerenveen in beide spelers. Hendriks stond vorig seizoen als huurling onder contract bij FC Utrecht, maar kampte met een zware blessure. Dat gold ook voor Pierie, al maakten beide voetballers in de slotfase van de Eredivisie nog wel een aantal minuten. Mogelijk doen ze dat komend seizoen dus in het shirt van sc Heerenveen.

Hendriks wordt gezien als optie voor linksback en/of linker centrale verdediger, de posities waarop ook Pierie uit de voeten kan. De LC weet dat ook FC Utrecht nog altijd belangstelling heeft in Hendriks, dus is het zeker geen gelopen koers dat hij voor Friesland kiest. “Dat gegeven maakt de haalbaarheid van Hendriks wellicht lastig voor Heerenveen, dat zoals bekend eerst spelers moet verkopen voordat er kan worden geïnvesteerd”, schrijft de regionale ochtendkrant.

Naast Pierie, Hendriks en Webster vielen eerder ook de namen van onder anderen Nicolás Cordero en Nordin Amrabat in het Abe Lenstra Stadion. Daar tegenover staat ook een flink aantal mogelijke vertrekkers: voor onder anderen Andries Noppert, Milan van Ewijk en Thom Haye is belangstelling, terwijl Rami Kaib en Tibor Halilovic weinig toekomst meer hebben en mogen vertrekken.