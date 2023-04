Forse straf voor Mauro Júnior na opmerkelijke rode kaart bij PSV - Sevilla

Mauro Júnior heeft een schorsing van twee wedstrijden overgehouden aan zijn rode kaart in de slotfase van de laatste Europa League-wedstrijd tegen Sevilla. De linksback werd in de blessuretijd van het veld gestuurd door scheidsrechter Daniele Orsato.

De slotfase van de wedstrijd werd gekenmerkt door onrust. Nadat Dylano K. het veld op kwam en keeper Marko Dmitrovic aanviel, een incident waarvoor PSV woensdag ook bestraft werd, wilden de spelers van de Eindhovenaren zoveel mogelijk blessuretijd. Ze waren immers op jacht naar naar een derde doelpunt, waarmee een verlenging veiliggesteld zou worden. Mauro en enkele andere spelers waren boos toen Orsato affloot.

De Italiaanse scheidsrechter kende een rechtstreekse rode kaart toe aan Mauro, die nu twee wedstrijden moet brommen. Die straf moet hij uitzitten in het seizoen 2023/24, vermoedelijk in de voorrondewedstrijden die PSV gaat spelen. De Braziliaan is momenteel vanwege een knieblessure niet inzetbaar. Het is de vraag wanneer hij weer fit is; PSV hoopt hem dit seizoen nog te kunnen inzetten.

