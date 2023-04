Groningen en Emmen gewaarschuwd: "Vroeg of laat gezeur"

FC Groningen bracht vorige week naar buiten dat de club trainer Dick Lukkien heeft aangesteld voor volgend seizoen. De huidige trainer van FC Emmen mag het seizoen in Drenthe na ampel beraad 'gewoon' afmaken, net als interim-trainer Dennis van der Ree in Groningen. Volgens Jan van Dijk begaan beide clubs daarmee een fout.

Van Dijk, nog altijd mister FC Groningen en in het verleden ook als trainer actief in zowel de Euroborg als de Emmense Oude Meerdijk, bespreekt de situatie van zijn beide voormalige clubs in het Algemeen Dagblad. Het bevreemdt Van Dijk dat Lukkien ondanks zijn aangekondigde vertrek naar een directe concurrent in de strijd tegen degradatie mag aanblijven in Emmen.

"Zijn concentratie kan niet volledig bij Emmen liggen", vermoedt Van Dijk. "Er zullen momenten komen dat hij gebeld wordt door Groningen en moet beslissen over bepaalde zaken. Er spelen dus belangen mee van een concurrent en dat is heel vreemd. Ik vind deze situatie absoluut niet kunnen." Er is een scenario mogelijk waarin de handhaving van FC Emmen ten koste gaat van die van FC Groningen. "Vroeg of laat begint het gezeur. Bij succes voor Emmen komt het commentaar uit Groningen. Trainers krijgen altijd de schuld", zo weet Van Dijk.

Net als Lukkien in Emmen mag ook Dennis van der Ree het geplaagde FC Groningen de rest van het seizoen blijven leiden. De 43-jarige oefenmeester kondigde al aan na deze jaargang te vertrekken uit de Euroborg nu de club hem voor komende jaargang gepasseerd heeft. "De club spreekt nu het vertrouwen in de trainer uit, maar bij einde seizoen gaan ze de hele technische staf vervangen", ziet Van Dijk. "Als je vindt dat Van der Ree talentvol is, dan zorg je dat hij voor de club behouden blijft. Hoe het nu gaat, slaat natuurlijk nergens op."