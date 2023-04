'Ibrahimovic kan op 41ste nog een transfer maken in de zomer'

Zlatan Ibrahimovic kan een overstap maken naar het AC Monza van Silvio Berlusconi. De superster is deze zomer transfervrij en kan vertrekken naar de club van de voormalig eigenaar van zijn huidige club, AC Milan. De Zweed lijkt wel te willen luisteren naar het verhaal van Monza.

Monza-voorzitter Adriano Galliani overweegt serieus om een bod uit brengen op Ibrahimovic, meldt geruchtenmedium Calciomercato. De voorzitter droomt ervan dat de 41-jarige voetballer een doelpunt maakt in het shirt van zijn club en van zijn stad. Berlusconi is eigenaar van de Serie A-club.

Voordat Ibrahimovic gaat luisteren naar aanbiedingen van andere clubs, wil hij eerst in gesprek gaan met zijn huidige club AC Milan om de plannen van Paolo Maldini en Frederic Massara aan te horen. Het gevoel is wel dat Ibrahimovic na dit seizoen Milaan, waar zijn inbreng steeds minder groot is, gaat verlaten.

Weer een blessure

Ibrahimovic is weer geblesseerd geraakt en heeft ditmaal een spierblessure opgelopen. Afgelopen week deed de Zweed nog mee met de nationale ploeg van zijn land, maar nu is er toch weer slecht nieuws te melden. Waarschijnlijk kan Ibrahimovic, volgens Calciomercato, pas weer meedoen op 15 april tegen Bologna. Sowieso stond hij dit seizoen al maandenlang buitenspel vanwege blessures.