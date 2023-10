Italiaanse media kijken al verder dan Feyenoord: 'Binnen handbereik'

Feyenoord is vrijdagmiddag tijdens de loting voor de kwartfinales van de Europa League gekoppeld aan AS Roma en het eerste wat velen dachten is: een herhaling van de Conference League-finale in het afgelopen seizoen. Toen won AS Roma met 1-0 van de ploeg van trainer Arne Slot en dat zijn de Italiaanse media nog niet vergeten. Zij kijken stiekem al een beetje verder dan de kwartfinale.

Feyenoord rekende donderdagavond op overtuigende wijze af met Shakthar Donetsk. De historische overwinning in De Kuip bleef in het buitenland niet onopgemerkt. Feyenoord heeft daarmee indruk gemaakt, maar in Italië lijkt men het erover eens te zijn dat de loting een stuk vervelender had kunnen uitpakken voor AS Roma.

Tuttosport trekt een vergelijking met Juventus. De Oude Dame neemt het op tegen Sporting Portugal. Mocht Juventus dat tweeluik overleven, wacht in de halve finale mogelijk Manchester United. 'Roma heeft het beter getroffen, met Feyenoord en indien succesvol Bayer Leverkusen of Union Sint-Gillis', klinkt het.

Ook La Gazzetta dello Sport kijkt alvast vooruit. De Italiaanse sportkrant waarschuwt AS Roma voor 'de Nederlanders', maar ziet 'geen onmogelijke uitdagingen' voor de ploeg van trainer José Mourinho. 'Binnen handbereik is een mogelijke halve finale tegen Bayer Leverkusen of het Belgische Union Sint-Gillis.'

TuttoMercatoWeb wijdt in een artikel aandacht aan de persconferentie van Arne Slot in aanloop naar De Klassieker tegen Ajax. Natuurlijk ging het ook over de loting voor de kwartfinales van de Europa League en werd de oefenmeester gevraagd naar de verloren Conference League-finale. "Ik heb het nooit teruggekeken. Ik probeer er zo weinig mogelijk aan te denken. Het was mooi om een finale te bereiken, maar er is niets pijnlijker dan een finale verliezen. Het is een finale, dus het beste team wint niet altijd", wordt Slot geciteerd.