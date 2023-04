Jan Joost van Gangelen gelooft zijn ogen niet: "Dit zie je niet eens bij de amateurs"

Jan Joost van Gangelen heeft zich verbaasd over de 'materiële problemen' in de openingsfase van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal. Een bal raakte lek en het duurde vervolgens lang voordat er een nieuwe bal kwam.

Het was niet de enige keer dat het spel een tijdje stillag omdat er geen bal was. "We hebben voor mijn gevoel zeven minuten op ballen staan wachten. Tijdens een wedstrijd, Hans!", uitte Van Gangelen in de studio van ESPN zijn verbazing. "Dan was er een lekke bal, dan moest er een nieuwe komen die er niet was… Wat is dit?"

Artikel gaat verder onder video

Later in de wedstrijd raakte een tweede bal lek, wat overigens ook al een keer gebeurde in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. "Dit zie je niet eens bij de amateurs", aldus Van Gangelen. "Het was synoniem voor de avond. Daardoor wist je al: dit wordt echt een drama."

De balproblemen werkten volgens Hans Kraay junior niet in het voordeel van Oranje. "Als er geen tempo in zit en je krijgt dit nog eens een keer, dan weet je als trainer dat er ook geen tempo meer in komt."