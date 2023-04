Jong Oranje sluit trainingskamp af met uitvallers en een gelijkspel

Jong Oranje heeft op de laatste dag in Spanje tegen Jong Tsjechië met 1-1 gelijkgespeeld. Hiermee zit de voorbereiding voor het EK onder 21 erop. De keepers van Jong Oranje hebben zich deze wedstrijden wel laten zien, want er werd weer een penalty gepakt. Er waren wel een paar uitvallers en dat was een smetje.

In Spanje bereidt Erwin van de Looi zich met Jong Oranje voor op het aankomende EK onder 21 in Georgië en Roemenië. De jongere lichting van het Nederlands elftal speelt daar tegen Portugal, België en gastland Georgië. Zaterdag had de ploeg ook al een wedstrijd tegen Jong Noorwegen en die werd met 3-0 gewonnen.

In een bijna compleet andere opstelling trad Jong Oranje aan tegen Jong Tsjechië. Waar Jay Gorter zaterdag nog een penalty stopte, deed Jasper Schendelaar dit maandag ook. In het grote Oranje is daar wel een probleem gaande met betrekking tot de penalty's, maar in het jonge elftal is daar geen reden tot zorgen voor. Vlak na de gemiste penalty van de Tsjechen kreeg Jong Oranje bijna een strafschap, maar dat was niet meer nodig. Net voordat de scheids wilde fluiten schoot debutant Million Manhoef de bal in de rechteronderhoek en Nederland kwam op 0-1.

⛔ 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐲𝐤𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐬 bij Jong Oranje 💪



Na Jay Gorter stopt nu ook Jasper Schendelaar een strafschop! 🤯 pic.twitter.com/F6mhgrKkRG — ESPN NL (@ESPNnl) March 27, 2023

Na de rust veranderde het spelbeeld niet veel, beide ploegen waren nog wel aan elkaar gewaagd en dat was uiteindelijk ook te zien aan de eindstand. Laat in de tweede helft maakten de Tsjechen nog de 1-1 via Vaclav Sejk. Later kon Tsjechië nog wel een keer 1 op 1 komen met Schendelaar, maar dat werd dichtgelopen door Jan Paul van Hecke. De vermoeidheid was goed te zien bij beide ploegen, want veel spelers konden het einde van de wedstrijd niet halen. Thijs Dallinga en Joshua Zirkzee moesten geblesseerd het veld af.